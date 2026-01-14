伊朗局勢︱特朗普隨時出兵？ 美軍在伊朗附近集結多少兵力？

伊朗局勢緊張，外界關注美國未來會否對伊朗發動軍事行動，當中的策略亦是關注重點。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Claire Leavitt）周一（12日）在接受美國霍士新聞網訪問時表示，總統特朗普仍以外交方案為「首選方案」，但他認為「如果有必要，並不忌憚動用美國軍隊的致命武力」。



環球網分析美軍若要展開軍事行動，目前區域軍事部署情況，以及伊朗受襲，會如何應對。

相關新聞：伊朗示威｜特朗普取消會晤伊官員 籲示威者續抗爭：救援正趕來

五角大樓準備網絡戰

美國哥倫比亞廣播公司早前報道表示，特朗普已聽取關於應對伊朗局勢的軍事和隱蔽作戰選項的簡報。報道引述兩名匿名美國國防部官員的話說，戰機空襲和遠程導彈打擊仍然是潛在軍事行動的核心手段。針對伊朗的指揮架構、通信系統和國家媒體，五角大樓還準備網絡戰和心理戰方案。

但美國「動力」（The Drive）網站稱，即使特朗普或考慮對伊朗發動攻擊行動，但目前尚未有公開跡象表明美國在伊朗周邊地區進行大規模的空中或海上軍事集結。航母攻擊群是美國準備大規模軍事行動時的首選，但伊朗周邊目前還沒有美國航母，五角大樓也沒有公布任何航母調動計劃。

美國海軍學會網站的統計數據顯示，當前美國海軍只有3艘航母處於部署狀態：「福特號」航母戰鬥群持續駐守在美國南方司令部轄區內，執行針對委內瑞拉的海上封鎖行動；「林肯號」航母戰鬥群目前部署在南海；「華盛頓號」航母在日本橫須賀基地休整。網站認為，如果真的需要向伊朗周邊派遣航母，美軍很可能會出動「林肯號」，但從南海到海灣地區仍需要至少一周時間。

相關新聞：伊朗示威｜特朗普稱「救援快到」 德黑蘭強硬回應：誓令侵略者付痛苦代價

林肯號赴伊朗周邊或需時一周

報道提到，雖然航母戰鬥群攜帶大量艦載戰鬥機和護航的導彈驅逐艦，具備強大的火力，但「它們並不是打擊伊朗或防禦其可能發動的反擊必不可少的因素」。目前美國在伊朗周邊，包括卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋和約旦等國擁有數量眾多的陸地空軍基地。以色列電視台第14頻道周一報道，近日美國軍機在卡塔爾烏代德空軍基地的活動「顯著增加」。



當地時間11日夜間，包括KC-135R加油機和B-52H轟炸機在內的多架美國軍機曾從烏代德空軍基地起飛。烏代德空軍基地是美國在海灣地區最大的軍事基地之一，擁有一條4500米長的跑道，可供B-52、B-2戰略轟炸機和C-17運輸機等大型軍機起降。由於烏代德空軍基地距離伊朗邊境僅200至300公里，這使得美國空軍的打擊能力非常接近伊朗領土，加劇該地區的緊張局勢。

烏代德空軍基地距伊朗最近約200公里

此外，美媒認為如果伊朗真的遭遇美軍空襲，回應可能比「午夜之錘」行動後，伊朗對美軍駐卡塔爾烏代德空軍基地的報復要嚴重得多。

在去年伊朗與以色列的攻防戰中，伊朗主要消耗的是射程1000公里以上的中程彈道導彈，目前仍擁有大量未使用的近程彈道導彈和巡航導彈，足以覆蓋伊朗周邊的美國軍事基地。

駐中東美軍此前為協助以色列防禦伊朗導彈和無人機，已消耗大量防空攔截導彈。因此「動力」網站認為，如果美國真的準備對伊朗發動軍事行動，必然會先強化該地區的防空攔截能力，很可能會看到載有大批防空系統的運輸機以及更多的戰鬥機向中東地區集結。

