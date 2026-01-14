Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖

即時國際
更新時間：14:39 2026-01-14 HKT
發佈時間：14:39 2026-01-14 HKT

泰國媒體周三（14日）報道，泰國呵叻府在建高鐵項目發生嚴重意外，一部起重機在高鐵項目施工過程中墮下，砸中一列正在行駛中的火車。事故導致車廂起火並脫軌，死亡人數已升至28人，另有64人受傷。

內地紅星新聞報道，一位名叫道·布潘亞的乘客表示：「我聽到了起重機砸中火車車頂的巨響。隨後，車頭（為了保持動力）拉扯著被掛住（勾住）的車廂，導致車廂被甩飛並脫軌。」

現場的一名建築工人稱，用於高鐵施工的起重機斷裂掉落，這一刻列車剛好駛來，導致第二和第三節車廂掛到起重機，最終脫軌。

據現場照片所見，事發位置應屬一段高鐵高架橋，被擊中的車廂明顯凹陷，整斷車廂亦出軌，現場亦大批救援人員進行搜救。

《曼谷郵報》與BBC綜合報道，事發於當地時間今日早上9時05分，地點位於曼谷東北方約230公里的四球縣（Sikhio）班他暖科村（Ban Thanon Kod ）鐵路路段。列車當時正駛往烏汶府。

車上共有195人

泰國國家鐵路局（SRT）表示，該列車為21次特別快車，共有三節車廂。根據座位表，乘務人員與乘客總計 195人。

初步報告指出，一座用於建設高鐵橋樑的起重機倒塌，橫跨鐵軌並阻斷通行。一列駛近的客運列車撞上倒塌的起重機後脫軌，並引發其他建築材料掉落至車廂上。碰撞引發火災，到場救援人員要用用切割機將受困乘客從殘骸中救出。

除了以上說法，BBC較早前報道，呵叻府警監塔差蓬（Thatchapon Chinnawong）表示：「建築起重機倒塌，砸中了一列正從曼谷出發的行駛中火車。」目前確切肇事原因仍等官方公佈。

泰國副總理兼運輸部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，他已收到相關報告，並命令SRT調查起重機倒塌的原因。

據悉，出事項目為在建中泰鐵路，旨在連接曼谷至老撾廊開，與中老鐵路銜接，形成連接中國昆明至曼谷的泛亞鐵路中通道，一期工程曼谷到呵叻段已開工，預計2028年完工。

對於是次意外，外交部發言人毛寧今日表示，注意到有關事故的報道，對事故造成人員傷亡表示慰問。中國政府高度重視項目和人員的安全，我們也正在了解情況。目前看，有關標段是由泰方企業在施工，事故的原因還在調查中。

2小時前
