加總理訪華︱學者：美「唐羅主義」 讓加拿大有情緒

即時國際
更新時間：09:04 2026-01-14 HKT
發佈時間：09:04 2026-01-14 HKT

加拿大總理卡尼今天開始對中國正式訪問，中國人民大學國際關係學院教授崔守軍昨日表示，中國堅定不移地推進人類命運共同體，中國和加拿大以及歐洲等國家也都在捍衛戰後國際秩序的基本原則；而美國實施「唐羅主義」，政策讓自身鄰國加拿大都會有情緒。

中加及歐洲國家捍衛戰後秩序

相關新聞：加總理卡尼明訪華同黨2國會議員提前離台 稱避免造成外交混淆

中國記協昨日在北京舉辦主題為「百年變局與當前中國外交」新聞茶座。學者崔守軍指出，美國欲獲取格陵蘭島控制權，很多歐洲國家肯定不會答應，這是「長臂管轄」的變形，核心是美國利用國內法對其他國家進行管轄。

他稱，中國和這些國家一樣在捍衛戰後秩序的基本原則，從法國、德國、加拿大等國家的相關回應就可以觀察到，「加拿大面對美國我感覺挺焦灼的，美國能要格陵蘭，美國會不會要加拿大呢？」

他指出，格陵蘭與北極航線以及包括稀土的關鍵礦產密切相關，而加拿大的北極航線比格陵蘭更多，美國與加拿大在北極還有領土爭端。他認為，美國的政策讓政治、經濟、宗教和文化非常貼近的鄰國加拿大也有情緒。

崔守軍分析，「唐羅主義」最重要的變化是司法干預與軍事干涉，任何一個國家的領導人都可能被美國通過其國內法的方式認為是罪犯，美國認為能對該國進行軍事干涉。「這對同等體量的大國來講可能不是很容易，但對中小國家來講，是一個巨大的威脅，國際社會應對美國的這種行為採取一些應對措施。」

《星島》駐京記者楊浚源

