東京成田機場遇強風襲擊 多班航機降落失敗 驚險「抽頭」爬升畫面曝光

日本東京成田機場於周二（13日）中午起遭受強烈南風及季候風吹襲，導致機場出現強大的側風，多班客機降落過程險象環生。

強風肆虐側風嚴重 航機驚險「Go-around」

千葉縣成田市一帶觀測到每秒達20.1米的強勁陣風（約每小時72公里），風力驚人。社交平台及日媒片段顯示，多架航機在著地前一刻機身劇烈搖擺，被迫緊急中止降落並抽頭爬升，場面十分驚險。

受強烈低氣壓影響，成田機場跑道風向轉為強勁南風。從現場直播及旅客拍攝的片段可見：

劇烈搖晃： 至少三架客機在下降途中，因受測風影響機身左右傾側，難以維持平衡。

緊急爬升： 其中一架客機機輪幾乎已觸碰到地面，但在最後一刻因風勢不穩，機師果斷決定放棄降落（Go-around），隨即拉起機頭重回空中。

改道降落： 截至下午2時15分，已有至少10個國內及國際航班需要改往其他機場降落。

報道指，在眾多受影響航班中，由高雄飛往東京成田的台灣虎航 IT280 航班亦因強風無法降落，該航班最終被迫轉降至日本東北地區的仙台機場。 受此延誤影響，原定下午由成田回程高雄的 IT281 航班亦被迫延後起飛。

航班大混亂 改降大阪及名古屋

除了仙台，其餘被迫改道（Diversion）的航班主要被分流至中部國際機場（名古屋）和關西國際機場（大阪）。

氣象部門警告，強風天氣可能持續至傍晚，千葉縣及關東地區風力依然強勁。航空公司呼籲旅客出發前務必查閱官網的最新航班動態。