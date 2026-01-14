格陵蘭之爭｜幕僚：料特朗普數周至數月內採取具體行動 方案涵買下格陵蘭

美國總統特朗普對併吞格陵蘭的野心正進入「加速期」。其北極事務專員丹斯（Thomas Dans）接受美媒專訪時預告，特朗普正以「特快車」速度推進計劃，預料未來數周或數月內將有重大進度。

萬斯主持白宮三方會談

併吞格陵蘭的議題已由外交辭令轉向實質談判。白宮證實，副總統萬斯將於當地周三（14日）在白宮與丹麥及格陵蘭的高層官員會晤。這場會議原定由國務卿盧比奧主持，現改由萬斯親自掛帥，被視為併吞進程提速的訊號。

儘管丹麥首相佛瑞德里克森多次形容特朗普的想法「荒唐」，強調格陵蘭是「非賣品」，但丹斯在《今日美國》專訪中直言，特朗普不會罷手。他批評丹麥對格陵蘭的防禦承諾虛偽，指丹麥在當地僅有數艘老舊艦隻且火炮失靈，根本無力阻止「中俄勢力的滲透」。

報道引述知情人士指，特朗普獲取這座礦產資源豐富的北極島嶼的首選方案是直接購買，或透過其他外交手段控制它。

丹麥每年向這座戰略位置重要的島嶼提供6億美元的撥款，用於福利服務和公共基礎設施建設，以及額外的安全和國防資金。目前尚不清楚特朗普政府願意斥資多少直接購買格陵蘭。 1946年，美國曾提議以1億美元黃金向丹麥購買格陵蘭，但最終未能達成交易。

此外，為了拉攏格陵蘭5.7萬名居民，特朗普政府正研議多項策略。其中最具爭議的方案是，由美國向每位格陵蘭公民提供1萬至10萬美元的一次性補償金，試圖藉此加速當地的獨立運動。在該模式下，格陵蘭獨立後將與美國簽署《自由聯合協定》（Compact of Free Association），由美方提供專屬安全保障以換取領土控制權。

曾有顧問提議仿效當年英國租借香港99年的模式向丹麥承租，但該提議已遭特朗普本人否決。特朗普認為「租約無法守衛」，強調美國必須擁有「所有權」才能進行防禦。

美國究竟能以多快的速度獲得格陵蘭？丹斯表示，雖然他認為格陵蘭島的談判可能很快就會取得顯著進展或達成協議，但他預計要完成整個程序需時，因為「我們需要爭取格陵蘭人民的支持」。

民調顯示，雖然格陵蘭5.7萬居民中的大多數最終希望脫離丹麥，但絕大多數人並不希望格陵蘭成為美國的第51個州。

武力奪取疑雲未散 歐盟警告北約恐臨解體

外界擔憂，若外交手段失敗，特朗普或會動用軍事力量。雖然丹斯聲稱，美國已控制當地的安全環境，不存在傳統意義上的「入侵」，但特朗普與親信多次拒絕排除武力選項，已令歐洲盟友感到極度不安。歐盟防務委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）警告，若美軍強行接管格陵蘭，將觸發北約（NATO）史上最嚴重的危機，甚至標誌着這個盟約的終結。

根據北約第5條規定，對任何成員國的攻擊等同對整體的攻擊。然而，北約條約中並無規定如何處理「成員國攻擊另一成員國」的情況。目前，丹麥政府已促請華府停止威脅，並承諾斥資數十億美元提升格陵蘭的防務，以展示維護主權的決心。

格陵蘭總理對美提「三不」

英國《衛報》報道，格陵蘭總理尼爾森在哥本哈根與弗雷德里克森會談後，對外發表聲明，重申格陵蘭是非賣品,，而且「選擇丹麥而非美國。他說：「有一件事必須向每一個人說清楚，格陵蘭不想被美國擁有，格陵蘭不想被美國治理，格陵蘭不想成為美國的一部分。」