伊朗示威｜抗爭符號「獅子太陽旗」是甚麼？ 點解又關馬斯克事？

伊朗國內由經濟危機引發的反政府示威已演變成全面的政治海嘯。連日來，全球多個大城市的伊朗駐外使館成為抗議者「奪權」的戰場。從倫敦到坎培拉，大批旅外伊朗人響應流亡末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）的號召，紛紛衝向使館強行降下象徵現行政權的國旗，改為升起革命前的「獅子太陽旗」。這場大規模的「換旗行動」不僅震撼外交圈，更在互聯網巨頭馬斯克的介入下，演變成一場數碼時代的政權正統之爭。

末代王儲號召「奪回使館」 獅子太陽旗成抗爭符號

流亡海外多年的末代王儲巴列維，近日態度轉趨強硬。他公開呼籲全球伊朗僑民「奪回屬於人民的大使館」，並要求安全部隊集體倒戈。巴列維形容，現時使館掛起的國旗是「可恥的標誌」，唯有恢復具數千年歷史淵源的「獅子太陽旗」，才能代表民族的正統。

日前一名示威者強行爬上伊朗駐倫敦大使館，並拆掉懸掛其上的伊朗國旗，然後高舉「獅子太陽旗」示眾。X@fangzhe63473429

流亡海外多年的末代王儲巴列維，近日態度轉趨強硬，公開呼籲全球伊朗僑民「奪回屬於人民的大使館」。X@Reza Pahlavi

「獅子太陽旗」/ X@haria7777777

這面旗幟中央繪有持劍獅子與太陽，綠、白、紅三色底色分別寓意大自然、和平與英勇。獅子象徵「真主之獅」阿里，太陽則代表波斯神話中的聖王賈姆希德。對許多年輕示威者而言，揮舞此旗已不再單純是懷念巴列維王朝，更多是表達對政教合一制度的反抗，以及對世俗化與個人自由的嚮往。

數碼國旗「復辟」 馬斯克旗下平台改動惹怒德黑蘭

除了實體外交建築的易旗，虛擬世界的博弈同樣激烈。全球首富馬斯克旗下的社交平台X（前稱Twitter），近日疑似回應抗議者的請求，悄然將伊朗官方國旗的表情符號（Emoji）更改為「獅子太陽旗」。

此舉令德黑蘭當局大為火光，多個官方賬號隨即移除該符號以示抗議，並指責馬斯克干涉主權。分析指，這種數碼手段的「易幟」，其象徵意義猶如佔領政府大樓，在斷網環境下極大地鼓舞了示威者的士氣，同時將巴列維推向反對派核心領袖的位置。

德黑蘭召見各國大使 斥換旗為「不可接受挑釁」

面對全球各地的「換旗」風潮，伊朗政府反應極為強烈，批評相關國家未能盡責保護外交任務區的安全，定性有關行動為「絕對不可接受」的挑釁。外交部已先後召見多國大使提出嚴正抗議，要求恢復官方國旗。但如此一來，反使這面原本沉寂數十年的旗幟，進一步固化為反對派的統一圖騰。