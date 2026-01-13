伊朗示威｜特朗普籲示威者接管政府機構：救援正在趕來

伊朗反政府示威局勢急劇惡化，美國總統特朗普周二（13日）發出最強硬警告，公開呼籲伊朗示威者接管政府機構，並宣布取消與伊朗官員的所有會面，直至殺戮停止，又稱「救援快來到」、政權須「付出沉重代價」。與此同時，英國外交部因不滿德黑蘭當局鎮壓示威，正式召見伊朗駐英大使。

特朗普在社交平台Truth Social發文，直接向伊朗示威者喊話，促請他們「繼續抗議，接管你們的機構」。他語帶威脅地說，必須記住那些「施暴者與兇手」的名字，強調他們將為此「付出沉重代價」。

針對此前傳出美伊可能進行外交談判的消息，特朗普明確表示，他已下令取消所有官方會晤，直至伊朗政府停止對示威者的「無情殺戮」。

他在帖文末段更以大字標題寫道：「救援正在趕來（HELP IS ON ITS WAY）」，預示美方可能正考慮更大規模和更強硬的干預行動。

歐洲多國召見大使抗議

在歐洲方面，英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）亦採取行動，指示中東事務大臣召見伊朗駐英大使，就示威遭到暴力鎮壓表達強烈抗議。顧綺慧在國會發言時形容，伊朗當局「殘暴殺害示威者」的行為令人髮指，英方對此表示極度憤慨。

德國、意大利、法國、荷蘭、芬蘭和西班牙等國也宣布召見了各自的伊朗大使。德國當局表示，「伊朗政權對其人民的殘暴行徑令人震驚」。

同時，愛爾蘭推遲了向其新任伊朗大使遞交國書的正式儀式。

死亡人數飆至兩千 示威者面臨處決

外界目前高度關注示威者的傷亡情況。雖然伊朗官方辯稱局勢已受控，並指「恐怖分子」須為傷亡情況負責，但外媒及路透社引述匿名消息指，連日衝突中恐有高達2,000名示威者及安保人員喪生。

除了慘重的傷亡數字，伊朗司法部門的強硬手段亦令國際社會憂慮。據悉，目前已有超過一萬人被捕，且首批被捕示威者正面臨即時處決。人權組織警告，德黑蘭正試圖利用通訊封鎖，在資訊真空中進行大規模鎮壓。