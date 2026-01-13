倫敦年度「不穿褲子搭地鐵」續惹爭議 參與者：為通勤族帶來笑聲

英國《每日郵報》報道，倫敦一年一度的「不穿褲子搭地鐵」（No Trousers Tube Ride）周日（11日）下午再度登場，數百人不穿褲子乘搭倫敦地鐵，在寒冷天氣中上演一幕幕離奇景象，也令遊客和出行家庭感到十分困惑。參與者表示活動「純屬娛樂」，沒有任何政治或慈善目的，旨在為通勤族帶來笑聲和新鮮感。

活動為通勤族帶來歡樂

周日的參與者於當天下午2時左右在倫敦蘇豪區唐人街集合，然後前往地鐵站，脫掉下半身，只剩下內褲。英國知名生活雜誌《Time Out》形容，現場聚集了「愛玩者、表演狂、追夢清單人士及好奇的內向者」，他們在車廂內開懷大笑，吸引途人圍觀拍照。

兩位女性參與者。美聯社

活動為通勤族帶來笑聲和新鮮感。美聯社

參與者來自各個年齡層。美聯社

批評者憂性暴力升溫

這項活動自2009年由「堅忍不拔協會」（Stiff Upper Lip Society）引入倫敦，源於紐約2002年的「無褲地鐵日」。不過，隨著社會對性騷擾問題的關注提升，活動近年飽受批評。英國時尚作家克拉克（Emma Clark）指出，這項活動「長期以來一直被視為一種無傷大雅的娛樂」，但批評這種「傳統」對性暴力受害者構成二次傷害。她曾於疫情期間在地鐵遭遇性騷擾，而罪犯一直逍遙法外，而且這與人們呼籲設立女性專用地鐵車廂的主張背道而馳，並構成安全隱患。

活動參與者。美聯社

活動亦引發社會爭議。美聯社

地鐵站内活動參與者。美聯社

警方數據顯示，2024/25年度倫敦地鐵內共錄得595宗性犯罪個案，為近五年新高。網民反應亦兩極，有人批評活動「令人不適、過時又噁心」，也有人認為這是「對嚴肅社會氣氛的輕鬆反叛」。

活動是否仍具娛樂價值抑或已失時代意義，倫敦社會爭議持續。

