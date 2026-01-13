日本TOEIC作弊案｜涉及中國人集體作弊 早稻田取消5研究生入學資格

日本名校早稻田大學宣布，有5名研究生因為涉及英語能力托業考試（TOEIC）集體作弊事件，遭取消入學資格。這些人被指涉及京都大學中國留學生王立坤作弊案。

早稻田大學表示，這5名研究生是在去年和前年入學，他們所繳交的TOIEC測驗成績單，因為和作弊行為有關已被作廢。除此之外，有3名研究生獲得錄取但沒有入學，同樣因TOIEC作弊，遭取消錄取資格。

日本TOEIC作弊案｜中國「槍手」第五度被捕 14考生獲同分錯誤題目竟一樣

中國籍留學生王立坤，疑似在考試中擔任槍手，遭東京都警方逮捕。日本警視廳

有中國人在日本英語能力托業考試中集體作弊。托業官網

逾40人參與作弊

早稻田大學指出，校方查出41名參與研究所入學測驗、3名參與大學部入學測驗但未通過的考生，都參與了王立坤作弊案，其中一人擁有大學部學籍，目前已無限期停學。

王立坤是京都大學研究所2年級學生，去年9月在東京板橋區考場被捕，被指參加TOIEC考試時，協助中國人作弊，透過微型麥高風將答案傳遞給其他中國考生，TOIEC追查後發現其犯案時間從2023年5月持續至2025年6月，並取消了803人的成績。

主犯坦承「收錢打工」當槍手

27歲的王立坤已是第5度被捕，過去曾對警方坦承「收錢打工」當槍手。

他被指涉嫌組織犯罪，曾在去年4月20日的TOIEC考試，冒用他人名義應考，更被揪出以口罩掩蓋小型麥高風與耳機，以通訊設備分享答案。同場考試中，有61名考生跟他用同一個地址報名應考，以便被分配到同一考場，而考試結果顯示，有14個人同樣都是975高分（滿分為990分），錯處也完全一樣，警方認為他們全抄王立坤的答案。

