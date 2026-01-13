遊韓注意 | 首爾市區巴士無限期全線罷工 地鐵加開班次疏導乘客

南韓首爾市區巴士工會與資方薪酬談判破裂，巴士司機周二起發起無限期罷工，勢影響市民出行。在全線停駛的情況下，引發外界對首爾交通陷入嚴重混亂的擔憂。為降低罷工衝擊，首爾市政府已啟動應急運輸應變計畫，地鐵每日會加開班次疏導乘客。

韓聯社報道，工會代表與資方於罷工前夕再度展開協商，經過10多小時談判，雙方最終在凌晨1時30分宣布談判破裂。所有市區巴士自周二清晨4時首班車起全面停駛。

由於巴士司機罷工，外界擔憂首爾市面交通陷入嚴重混亂。法新社

首爾市區巴士無限期全線罷工，影響日常交通。法新社

首爾市區巴士工會與資方薪酬談判破裂，巴士司機周二起發起無限期罷工。路透社

薪酬談判破裂 巴士全面停駛

資方先前提出，依據最高法院判決，將定期獎金納入基本工資，並加薪10.3%，同時建立包含獎金在內的新薪酬制度，以降低人事成本負擔。

不過，工會拒絕該方案，要求將因判決產生的額外支付排除在今次談判之外，並提出在不調整薪酬制度的前提下加薪3%，同時延長退休年齡至65歲，並廢除薪酬歧視。

目前雙方尚未安排進一步協商，但預料將透過非正式管道持續對話。市政府已呼籲巴士工會體恤市民出行的不便，盡快復工。

影響394條路線 提供免費接駁巴士

首爾市64家巴士業者，合計營運394條路線、超過7300輛巴士，均為該工會成員。

為降低罷工衝擊，首爾市政府已啟動應急運輸應變計畫，地鐵於早晚上下班繁忙時段各延長營運1小時，每日合計加開172趟班次，並將深夜營運時間延長至次日凌晨2時。據市政府統計，周二上午5時至7時的地鐵乘客人次，較前一日同時段增加約18%。

首爾市25個區也將提供免費接駁巴士，往返地鐵站服務市民。

