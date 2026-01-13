Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊韓注意 | 首爾市區巴士無限期全線罷工 地鐵加開班次疏導乘客

即時國際
更新時間：13:15 2026-01-13 HKT
發佈時間：13:15 2026-01-13 HKT

南韓首爾市區巴士工會與資方薪酬談判破裂，巴士司機周二起發起無限期罷工，勢影響市民出行。在全線停駛的情況下，引發外界對首爾交通陷入嚴重混亂的擔憂。為降低罷工衝擊，首爾市政府已啟動應急運輸應變計畫，地鐵每日會加開班次疏導乘客。

韓聯社報道，工會代表與資方於罷工前夕再度展開協商，經過10多小時談判，雙方最終在凌晨1時30分宣布談判破裂。所有市區巴士自周二清晨4時首班車起全面停駛。

由於巴士司機罷工，外界擔憂首爾市面交通陷入嚴重混亂。法新社
由於巴士司機罷工，外界擔憂首爾市面交通陷入嚴重混亂。法新社
首爾市區巴士無限期全線罷工，影響日常交通。法新社
首爾市區巴士無限期全線罷工，影響日常交通。法新社
首爾市區巴士工會與資方薪酬談判破裂，巴士司機周二起發起無限期罷工。路透社
首爾市區巴士工會與資方薪酬談判破裂，巴士司機周二起發起無限期罷工。路透社

薪酬談判破裂 巴士全面停駛

資方先前提出，依據最高法院判決，將定期獎金納入基本工資，並加薪10.3%，同時建立包含獎金在內的新薪酬制度，以降低人事成本負擔。

不過，工會拒絕該方案，要求將因判決產生的額外支付排除在今次談判之外，並提出在不調整薪酬制度的前提下加薪3%，同時延長退休年齡至65歲，並廢除薪酬歧視。

目前雙方尚未安排進一步協商，但預料將透過非正式管道持續對話。市政府已呼籲巴士工會體恤市民出行的不便，盡快復工。

影響394條路線 提供免費接駁巴士

首爾市64家巴士業者，合計營運394條路線、超過7300輛巴士，均為該工會成員。

為降低罷工衝擊，首爾市政府已啟動應急運輸應變計畫，地鐵於早晚上下班繁忙時段各延長營運1小時，每日合計加開172趟班次，並將深夜營運時間延長至次日凌晨2時。據市政府統計，周二上午5時至7時的地鐵乘客人次，較前一日同時段增加約18%。

首爾市25個區也將提供免費接駁巴士，往返地鐵站服務市民。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
23小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
21小時前
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
00:32
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
即時中國
6小時前
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
即時國際
8小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
4小時前
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
飲食
2026-01-12 11:55 HKT
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
影視圈
16小時前