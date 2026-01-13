紐約1.5萬護士大罷工 正值流感高峰期 影響3大私家醫院系統

因勞資談判破局，美國紐約市約1.5萬名護士周一發起大規模罷工，影響3大主要私家醫院系統：紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian）、西奈山醫院（Mount Sinai）及其附屬機構，以及蒙特菲奧里醫療中心（Montefiore）。由於正值流感高峰期，雖然院方已聘請臨時員工填補空缺並承諾維持服務，但預料仍需轉移病人、取消手術或調整救護車路線。

紐約州護士協會指出，這場罷工起因於上周末談判破局，護士們要求改善人員配置、維持醫療福利、加強職場暴力防護，並反對醫院削減福利。

因勞資談判未有突破，引發護士罷工。法新社

紐約市約1.5萬名護士罷工。路透社

罷工護士要求大幅加薪。路透社

罷工護士在馬路中央舉牌抗議。路透社

勞資談判破裂

護士協會會長哈甘斯（Nancy Hagans）批評醫院管理層將利潤置於病人與護士安全之上，拒絕解決核心問題，包括安全人員比例、完整醫療保障及職場暴力保護。

護士代表指出，醫院近年雖有改善，但負荷過重、工作環境不安全，且近期布魯克林醫院發生持刀事件等暴力案例，更凸顯需求。

院方指無法滿足加薪40%要求

3大醫院系統則反駁工會要求過度且不切實際。蒙特菲奧里發言人稱工會提出36億美元（約280億港元）的「鹵莽要求」，包括近40%薪資漲幅；西奈山醫院表示已聘請1400多名臨時護士應對；紐約長老會醫院則指罷工意在「製造混亂」，但強調已準備充分，包括聘請1700多名臨時護理人員，並花費6000萬美元（約4.66億港元）備戰。

醫院堅持近年已大幅改善人員配置，並稱經濟壓力大，無法滿足工會全部訴求。目前註冊護士平均年薪約16.2萬至16.5萬美元（不含福利，約台幣513萬至522萬元），工會要求3年內大幅提高。

護士平均年薪逾120萬元

目前註冊護士平均年薪約16.2萬至16.5萬美元（不含福利，約126萬至128萬港元），工會要求3年內大幅提高。

這是繼2023年後紐約市再次爆發大規模護士罷工，當年行動促成了加薪19%及人手改善承諾，但工會指院方至今未完全落實人手保證。