伊朗示威 | 美國務院籲公民速離伊朗 法撤德黑蘭使館非必要人員

伊朗多地爆發反政府示威，遭到安全部隊鎮壓，外媒消息傳出死亡人數恐已高達6000人，令局勢急轉直下。美國總統特朗普多次警告德黑蘭當局，若殺害抗議者，美國不排除軍事介入之際，美國國務院周一（12日）要求美國公民立即離開伊朗，呼籲他們在確保安全的前提下，考慮通過陸路經亞美尼亞或土耳其離開，並警告，在伊朗出示美國護照就足以成為被當局逮捕的理由。與此同時，法國駐德黑蘭大使館的非必要人員已經撤離當地。

美國國務院發布安全警示，指由於伊朗國內抗議活動升級，建議美國公民制定不依賴美國政府幫助的離境計劃，並表示在伊美國公民如果無法離開，應在住所或其他安全建築內尋找安全地點，儲備食物、水、藥品及其他必需品。

法國駐德黑蘭大使館已撤走非必要人員。法新社

特朗普已多次威脅要軍事介入，或發動空襲。美聯社

伊朗多地爆發反政府示威，規模持續擴大。路透社

警告若出示美護照恐被抓捕

安全警示還特別提醒美國公民不應前往阿富汗、伊拉克或巴基斯坦與伊朗邊境地區。

公告也提醒，擁有美國和伊朗雙重國籍的人士，必須持伊朗護照離開伊朗。若出示美國護照或證明與美國有聯繫，足以成為伊朗當局採取拘留行動的理由。

安全警示指出，伊朗政府持續升級安全措施、封鎖道路、擾亂大眾運輸及斷網，出入境伊朗的航班受到限制或取消。

法使館已撤走非必要人員

與此同時，據法國媒體周一報道，法國駐德黑蘭大使館的非必要人員已撤離，但使館仍在運作。

報道引述消息人士說，法國使館的非必要人員已於11日和12日撤離，但大使及其團隊沒有離開，繼續為仍在伊朗的法國公民提供必要服務。

法國駐德黑蘭大使館通常有約30名外籍員工和數十名當地工作人員。