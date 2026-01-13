曾斥特朗普史上最具破壞性 遭當面嘲諷 澳洲駐美大使陸克文提前離任

澳洲政府周二宣布，駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）即將離任，結束3年任期。美國總統特朗普曾當面表明不喜歡陸克文，事緣陸克文曾形容特朗普是「史上最具破壞性的總統」與「西方的叛徒」，把美國與民主拖入泥沼。

曾任澳洲總理的陸克文將於3月31日卸任，較原定任期提前一年離開，他將轉任紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）會長。他是精通普通話的前職業外交官，是在美國拜登政府執政期間獲任命為駐美大使，澳洲政府當時希望他在中國事務上的專長，能讓他在華府發揮影響力。

相關新聞：

不滿被指史上最具破壞性 特朗普公開針對陸克文 表明永遠都不喜歡他

去年10月的白宮會面中，特朗普指向陸克文說：「我不喜歡你。」美聯社

在去年10月的白宮會面中，特朗普曾暗示陸克文或許該為過往的言論道歉。法新社

陸克文（左一）去年10月與訪美的澳洲總理阿爾巴尼斯（右一），一同會見美方官員。路透社

續留美國 專注中美關係未來發展

陸克文在社交媒體平台X上發文稱，他將繼續留在美國，致力於「中美關係的未來發展，我一直認為這是我們地區乃至世界未來穩定的核心問題」。

在赴華府就職前，陸克文曾形容特朗普是「史上最具破壞性的總統」與「西方的叛徒」。在特朗普於2024年11月重返白宮後，陸克文刪除了這些評論。

特朗普：我真的不喜歡你

在去年10月的白宮會面中，特朗普曾暗示陸克文或許該為過往的言論道歉。特朗普轉向坐他一旁的澳洲總理阿爾巴尼斯，問「他（陸克文）在哪裡？他還在替你工作嗎？」阿爾巴尼斯尷尬地微笑，隨後指向坐在他們正前方的陸克文。

陸克文隨即開始解釋：「總統先生，那是我擔任這個職位之前的事。」

但特朗普打斷他的話，說：「我也不喜歡你，真的不喜歡，而且我大概永遠都不會喜歡你。」

澳洲總理：自行決定提前離任

針對特朗普在電視轉播的場合中表達對陸克文的蔑視，部分澳洲在野黨人士呼籲終止陸克文的大使職務。

阿爾巴尼斯周二稱，提前離任的決定，「完全是陸克文自己的決定」，他將擇日宣布陸克文大使的繼任者。

一名白宮官員則說：「陸克文與特朗普總統和本屆政府合作良好，我們祝他一切順利。」