關稅戰 | 最高法院擬明宣判 特朗普：若推翻關稅政策 美國將「完蛋」

美國最高法院計劃於周三（14日）就總統特朗普的關稅政策作出裁決，特朗普在裁決前夕發出警告稱，如果最高法院推翻他的關稅政策，將會出現「徹底的混亂」，美國將會「完蛋」。白宮已表明，如果法院的裁決不利於白宮，官員將尋求其他途徑，這可能包括利用現行法律，該法律允許總統對特定商品加徵最高15%的關稅長達150天。

特朗普周一（12日）在其社交平台Truth Social發文指出，倘若最高法院判決他主打的經濟政策違法，美國政府將不得不向各家公司退還數千億美元的款項。他說：「要弄清楚退款是多少，甚至要弄清楚由誰、何時、何地支付，都需要很多年時間。」

特朗普去年4月簽署針對各國開徵對等關稅的行政命令。路透社

國最高法院計劃於周三就總統特朗普的關稅政策作出裁決。法新社

特朗普警告，若關稅政策被推翻，政府賠償或涉數萬億美元。法新社

特朗普：或涉數萬億美元賠款

他續稱：「這還不包括各國和企業為了避開關稅而進行投資、可能要求的『償付』金額。要是把這些投資也算進去，我們談論的可是數萬億美元！情況將會一團亂，我們國家幾乎不可能賠得起。換句話說，如果最高法院對涉及國家安全紅利的政策，作出對美國不利的裁決，那我們就完蛋了！」

最高法院計劃於周三（14日）發布裁決意見，而這宗於去年11月進行辯論的關稅案，可能列入當天宣判的案件之一。這些關稅，包括特朗普去年4月首次宣布的全面徵稅措施，正受到多家小型企業和一些州政府的挑戰。

他們認為，總統在徵收這些針對進口商品的額外稅款時超越了其權限。如果特朗普政府敗訴，政府可能不得不退還已收取的數十億美元中的一部分。

大法官對動用緊急權力存疑

在該案的言詞辯論過程中，大法官似乎對特朗普動用緊急權力的做法深表懷疑。特朗普先前以此權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，並針對墨西哥、加拿大與中國據稱在非法毒品販運中扮演的特定角色，進而加徵關稅。

6位保守派大法官中，有數人連同3位自由派大法官，皆質疑特朗普所援引的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）是否真的賦予總統徵收關稅的權力。

今次最高法院的判決範圍並不包含特朗普另行課徵的特定產業關稅，包括鋼鐵、鋁材及汽車。

企業：即使賠款 也難彌補損失

特朗普將美國平均有效關稅率提升至自1930年代以來的最高點，並多次警告若這些關稅被撤銷，將造成災難性後果。

一些企業表示，雖然如果政府被迫退款，他們會盡力追回損失，但這些款項無法彌補特朗普政府貿易政策造成的損失。