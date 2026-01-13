鮑威爾遭刑事調查 耶倫轟「令人不寒而慄」 特朗普：不知司法部行動

美國華府與財金界爆發史上最嚴重的政治衝突。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於1月11日證實，已正式收到司法部發出的傳票，針對其去年就聯儲局總部2.5億美元翻新工程向國會作出的簡報展開刑事調查，更可能面臨偽證指控。事件觸發耶倫（Janet Yellen）等多名聯儲局前主席及前財長聯署聲援，炮轟此舉等同摧毀美國經濟基石。國會內更有兩黨議員表明，在案件結束前，不會接受新聯儲局主席的任何提名。

財金巨頭罕有集體發聲 憂美淪為新興市場

這次針對鮑威爾的刑事調查，聚焦於他去年6月向國會交代總部大樓翻新工程時的言論，涉及資金約2.5億美元。鮑威爾在收到傳票後隨即發表強硬聲明，直指所謂的工程調查只是政治幌子。他認為，自己身陷官非的真正導火線，是他多次拒絕總統特朗普提出的減息要求，指控行政當局試圖利用檢控手段對獨立的貨幣政策機關進行政治報復。

事件觸發耶倫（Janet Yellen）等多名聯儲局前主席及前財長聯署聲援，炮轟此舉等同摧毀美國經濟基石。法新社

白宮發言人箂維特表示，特朗普沒有指示司法部對鮑威爾展開刑事調查。法新社

特朗普稱，對司法部刑事調查鮑威爾的行動不知情 。路透社

事件在華爾街及學術界激起強烈反彈，包括伯南克、格林斯潘及耶倫在內的三名前聯儲局主席，罕有地聯同多位前財政部長發表聲明。聲明指出，對現任主席展開刑事調查是史無前例的挑釁，目的是削弱聯儲局的獨立性。

身為前主席兼前財長的耶倫，更形容情況令人不寒而慄。聲明中直指，這種以司法手段干預貨幣政策的做法，向來只見於制度薄弱的新興市場，往往會導致通脹失控及經濟崩潰。簽署人一致認為，此舉正在侵蝕美國最強大的根基——法治。

參議員揚言杯葛所有聯儲局新主席人選提名

面對排山倒海的干預質疑，總統特朗普接受全國廣播公司（NBC）訪問時，極力撇清與事件的關係，宣稱自己對司法部發出傳票的行動全不知情。白宮發言人箂維特亦在例行記者會上公開表示，特朗普沒有指示司法部對鮑威爾展開刑事調查。然而，有關說法並未能平息朝野憂慮。

參議院銀行委員會成員、共和黨籍的蒂利斯（Thom Tillis）公開批評司法部的公信力已受質疑，他認為事件證實了政府內部有人正積極推動終結聯儲局的獨立地位。為捍衛體制，蒂利斯揚言在司法爭議解決之前，他將全力反對任何由特朗普提出的接替鮑威爾人選。

另一位參議院銀行委員會成員、民主黨的沃倫（Elizabeth Warren）亦表示，特朗普企圖踢趕鮑威爾，以安排傀儡接管聯儲局，因此委員會及參議院不應處理特朗普提名的的聯儲局人選，包括聯儲局主席。