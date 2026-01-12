俄羅斯官員死於塞浦路斯大使館內 使館拒警方調查
更新時間：22:31 2026-01-12 HKT
發佈時間：22:31 2026-01-12 HKT
俄羅斯一名駐塞浦路斯大使館高級官員，上周四被發現在尼科西亞（Nicosia）的辦公室內死亡。俄方稱該名官員死於自殺，拒絕塞浦路斯警方調查。
據《塞浦路斯郵報》報道，知情人士透露，該男子於中午前後被發現，但警方數小時後才接獲報案。屍體在大使館院子裏移交給警方。警員要求進入發現屍體的辦公室進行現場勘查，但遭到拒絕。
大使館人員表示死者是自殺，現場留有一封遺書，但遺書已寄回莫斯科，沒有提供給塞浦路斯調查人員。
報道並引述警方稱，大使館以具有治外法權，不受塞浦路斯共和國管轄為由，拒絕警方調查。
據知情人士則透露，周五驗屍結果顯示死因非自然死亡。由於調查仍在進行中，官方尚未正式公布驗屍結果，當局也未發表進一步評論。
