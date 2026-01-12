Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄羅斯官員死於塞浦路斯大使館內 使館拒警方調查

即時國際
更新時間：22:31 2026-01-12 HKT
發佈時間：22:31 2026-01-12 HKT

俄羅斯一名駐塞浦路斯大使館高級官員，上周四被發現在尼科西亞（Nicosia）的辦公室內死亡。俄方稱該名官員死於自殺，拒絕塞浦路斯警方調查。

據《塞浦路斯郵報》報道，知情人士透露，該男子於中午前後被發現，但警方數小時後才接獲報案。屍體在大使館院子裏移交給警方。警員要求進入發現屍體的辦公室進行現場勘查，但遭到拒絕。

大使館人員表示死者是自殺，現場留有一封遺書，但遺書已寄回莫斯科，沒有提供給塞浦路斯調查人員。

報道並引述警方稱，大使館以具有治外法權，不受塞浦路斯共和國管轄為由，拒絕警方調查。

據知情人士則透露，周五驗屍結果顯示死因非自然死亡。由於調查仍在進行中，官方尚未正式公布驗屍結果，當局也未發表進一步評論。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
11小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:57
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
4小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
7小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
8小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
10小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
7小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
5小時前
大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C
社會
11小時前