不倫市長？｜小川晶與已婚男下屬情趣酒店私會 辭職後再度當選市長

日本群馬縣前橋市前女市長小川晶（43歲），被揭與已婚男下屬多次出入情趣酒店，堅稱清白但在壓力下辭職。該市1月12日舉行市長選舉，小川晶竟未受醜聞影響，獲選民支持重返市長寶座。

前橋市是群馬縣首府，人口約33萬，是群馬縣最大的城市。小川晶2024年2月才當選的「情趣酒店私會下屬」醜聞於2025年9月被媒體曝光，對象是已婚秘書課長，兩人被指酒店私會超過10次，醜聞引發嘩然。

小川市長堅稱與男下屬只是為了「找一個安靜的地方商量工作」，「並沒有男女歡愛之事」，但日本輿論無法接受此說法。小川晶起初拒絕辭職，但在醜聞延燒2個月後還是辭了職，辭職前還舉行記者會，承認行為「對市政形象造成了損害」，道歉但仍強調「純粹為了工作」，沒有不正當男女關係。那位比她年長的秘書課長，也因為家屬公開向媒體表示不滿，不得不辭職。

小川晶辭職又再參選被罵翻，沒想到戲劇性地再次當選。 fb / 小川晶

小川晶畢業於中央大學法學部，未畢業已取得律師資格，畢業後在群馬縣前橋市律師事務所工作。她在28歲時當選群馬縣議會議員，立志要成為政治家，通過行政與立法來制止家庭暴力。

2024年2月，小川參加前橋市長競選，一舉成為前橋市歷史上首位女市長。當選後，她積極推行中小學校午餐免費，並積極支援養老事業，口碑甚佳。

儘管醜聞成為焦點，小川晶的努力和政績，成功說服眾多選民繼續支持她。她以60%以上得票率，擊敗了4名對手再次當選前橋市長。