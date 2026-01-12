天才黑猩猩「愛」逝世享年49歲 會認字認顏色曾開鎖逃跑

日本京都大學人類行為進化研究中心宣布，被譽為「天才」的雌性黑猩猩「愛」於9日下午逝世，享年49歲，死因是高齡及多重器官衰竭。「愛」以驚人的認知能力聞名，認得許多字母和數字，甚至曾偷鎖匙開鎖逃跑。



「愛」1976年出生於西非，隔年被帶到京都大學的研究中心，名字來自漫畫《愛與誠》女主角早乙女愛，研究中心因為牠設立了專門研究黑猩猩思維的「愛計劃」。

「愛」與兒子「步」拾起地上的零錢，研究人員觀察母子互動方式，以及是否懂得去自動販賣機用零錢買蘋果。 京都大學人類行為進化研究中心

「愛」自1歲半起就開始接受以電腦為主的語言與認知訓練。研究顯示，「愛」展現極高的識字與認知能力，例如，她能夠根據一張綠色圖片，從一組漢字中指認「綠」這個字。 「愛計畫」負責人、靈長類動物學家松澤哲郎（Tetsuro Matsuzawa）1985年發表科學論文，指出5歲的愛「掌握了1至6的數字命名，並且能夠說出300個樣本的數量、顏色和物體名稱」。

不用做認知測驗的時間，愛喜歡繪畫，她和中心裏的其他黑猩猩一樣，無須食物獎勵驅動也會用麥克筆在白紙上塗鴉。聰明的愛還曾經用鑰匙打開籠子，與另一隻靈長類動物一起逃跑。

2000年，她生下一個兒子，名叫「步」（Ayumu），步也以其驚人的記憶力聞名。

2017年「愛計劃」成立40周年，以研究黑猩猩聞名全球的英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）曾獲贈一條用愛的繪畫作品製成的圍巾。珍古德於去年10月1日在美國加州辭世，享壽91歲。