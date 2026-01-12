俄勒岡小鎮財困無錢鏟雪　中老年居民拍「裸體月曆」籌款自救

據《華爾街日報》報道，美國俄勒岡州（Oregon）偏遠小鎮拉科夫由（ Lakeview）近日掀起一股「脫光為公益」熱潮。由於鎮政府財困無力清理冬季積雪，一群中老年居民決定以最「自然」的方式籌款──拍攝全裸月曆。

77歲的當地居民杜迪詩（Margot Dodds）不僅是這本名為《Outback Naked》月曆的組織者，也是封面模特兒。她笑言：「脫下衣服後，你的臉會看起來不一樣，我覺得照片拍出來更好看。」

月曆吸引日本年輕人購買。Outback Naked Calendar - no nudity/Fb

靈感來自真實故事改編的電影

這項靈感部分來自2003年電影《女子十二不設防》（Calendar Girls），該片根據真實故事改編，講述了一群英國約克郡（Yorkshire）的中年婦女為醫院的白血病病房籌款而拍攝裸照的故事。杜迪詩去年夏天把這個計劃帶到鎮議會時，起初反應平平，一位議員質疑是否有模特兒願意參與。

但義工並不難找。鎮議員加爾文（Jess Calvin），同時也是月曆的聯合組織者，說服了她成年的兒子參與，並提醒他在酒吧不也經常赤膊跳舞。加爾文不確定是否能籌到很多錢，但覺得試試也無妨。隨後這項計劃吸引不少居民響應。參與者包括市議員、電台主持、木工師傅等，大多數人年過五十。拍攝過程強調「雅俗共賞」，拍攝道具腰包、電動工具和帽子都經過精心擺放。「這沒什麼大不了的，你在游泳池裡也能看到。」53歲的卡德瑪斯（Marcie Kadrmas）說。

來自哥倫比亞的買家。Outback Naked Calendar - no nudity/Fb

月曆熱賣籌得逾萬美元

拉科夫由小鎮近年因財政管理不善及大型企業破產陷入窘境。雖然小鎮所在的萊克縣面積與新澤西州大致相當，但大部分土地歸聯邦政府所有，意味著這些土地無法課稅，加上去年冬季經費不足，連道路除雪都成問題。居民擔心地方政府被州府接管，遂以創意籌款自救。

在地方媒體報導帶動下，月曆售價每本32美元（約250港元），有買家慷慨捐出100美元。截至目前，已籌得約1.3萬美元。組織者透露，收益將全數用於道路除雪及購置設備，確保資金真正幫到社區。

雖然拉科夫由小鎮以保守見稱，但不少原本批評「太離譜」的居民在看到成品後改變想法，有長者笑言：「這真是太好玩了！」