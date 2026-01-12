柬埔寨電騙集團涉禁錮性剝削 韓柬警方聯手拘26人

南韓總統府青瓦台證實，南韓警方與柬埔寨當局聯手，在金邊成功破獲一個以性剝削為手段的跨國詐騙集團，共逮捕26名成員。該集團涉嫌透過假冒檢察官與金融單位誘騙韓國女性，逼她們拍攝性剝削影片，累計受害者達165人、涉及金額高達267億韓元（1.42億港元）。

據韓聯社報道，南韓青瓦台發言人姜由楨在簡報會議指出，此次行動由跨部門「超國界犯罪應對工作小組」主導，透過韓柬警方的「韓國專責小組」以及南韓國家情報院的合作，成功鎖定犯罪組織在金邊設立的據點，本月5日由當地警方突擊查緝。

相關新聞：緬甸「KK園區」635據點全遭摧毀 電詐四大家族押解回中國特寫首曝光︱有片

南韓警方與柬埔寨聯手搗破以在韓女性為目標的詐騙集團。 青瓦台

該犯罪集團以金邊為據點，假冒國家機構對在韓國居住的女性進行假調查，誘導受害者以為自己涉案，假扮檢察官、金融監導院人員索取金錢與財物。

這個集團不只詐取金錢，還會施壓限制受害人出入居住地點，使其陷入「自我禁錮」狀態，並強迫她們自拍剝削影片與照片，形成嚴重精神與財務雙重傷害。

相關新聞：陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴

姜由楨指出，犯罪集團已從單純騙錢演變為「利用心理弱點進行性剝削」，嚴重破壞受害者生活。

另據韓媒YTN獨家報道，韓柬警方合作於去年12月成功逮捕涉嫌詐騙的40歲韓籍男子丁姓男子，他以暱稱「萬福」在當地活動，精通中文，並與中國籍犯罪集團首腦共同策畫規模約200億韓元（1.06億港元）的投資詐騙。