遊日注意 | 蜱蟲病患者創新高 恐器官衰竭亡 3月進入高風險期

更新時間：14:06 2026-01-12 HKT
以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情在日本快速擴散，官方統計顯示，2025年當地通報病例達191人，創下歷史新高。官方指出，原本病例多集中在西日本，如今感染地區已向東日本擴散，包含關東地區在內，多地首度出現確診案例，呼籲民眾和旅客提高警覺。

SFTS是一種經帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化，可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，甚至有致死風險。日本國立健康危機管理研究機構公布的速報數據指出，2025年全國通報患者達191人，較此前病例數最高的2023年增加50人以上，刷新紀錄。

蜱蟲病SFTS｜日本獸醫治貓後疑受傳染死亡

蜱蟲在日本境內通報病例創下新高。美聯社
蜱蟲病例疫情擴及東日本，當局呼籲民眾和旅客提高警覺。法新社
專家警告，日本每年約從3月起蜱蟲病例開始增加，在日本旅遊要注意。法新社
日本蜱蟲病感染地區已向東日本擴散。路透社
向東日本擴散 多地首度現確診案例

從地區分布來看，通報病例遍及32個都道府縣，其中以西日本為主，高知縣15人最多，其次為靜岡縣與大分縣各13人，長崎縣12人，佐賀縣與熊本縣各11人，兵庫縣10人。不過，北海道、茨城縣、栃木縣和神奈川縣等地，近來也首度確認感染案例，顯示疫情正逐步向東日本擴散。

神奈川縣政府去年7月17日證實，松田町一名60多歲女性感染SFTS，經調查研判為在住家周邊感染，為縣內及關東地區首宗確認病例。該名女子6月下旬出現發燒、腹瀉等症狀後住院，經縣衛生研究所基因檢測確認為陽性，後續追查感染途徑，推測是在附近農田工作、除草時遭蜱蟲叮咬。

重症致死率逾10%

神奈川縣政府表示，SFTS重症化後致死率超過10%，截至去年4月底，日本國內累計已有117人死亡。所幸該名女性目前已出院，病情持續好轉。

專家提醒，每年約從3月起病例開始增加，民眾從事戶外活動時，應穿著不露出肌膚的衣物並使用防蟲用品，若遭蜱蟲叮咬，切勿強行拔除，應盡速就醫，以降低重症風險。

