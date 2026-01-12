Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅 | 特朗普自稱委內瑞拉代理總統 支持魯比奧當古巴總統

即時國際
更新時間：13:36 2026-01-12 HKT
發佈時間：13:36 2026-01-12 HKT

美國總統特朗普本月初下令美軍突襲委內瑞拉並抓捕委國總統馬杜羅到紐約受審，令委內瑞拉政局陷入動盪。特朗普突於美東時間周日（11日）晚上8時在其社交平台Truth Social發布一張照片，該照片仿照維基百科網頁格式，在其自身的職稱擅自加上「委內瑞拉代理總統」（Acting President of Venezuela），迅速在網上引發爭議。

特朗普貼出這張仿造維基百科網頁的圖片，上面的頭銜除了美國總統，還有「委內瑞拉代理總統」，而代理總統的「任期」始於2026年1月。實際上維基百科關於特朗普個人資料的英文版頁面並沒有這條「委內瑞拉代理總統」，特朗普在Truth Social貼出的照片可能是被修改後的照片。

委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯已宣誓就任代理總統。路透社
特朗普貼出這張仿造維基百科網頁的圖片，上面的頭銜除了美國總統，還有「委內瑞拉代理總統」。Truth Social
特朗普又表示支持魯比奧（右）當古巴總統。路透社
仿維基網頁圖片

此外，特朗普當天還轉發一條貼文，該貼文聲稱美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）將成為古巴總統，特朗普除了轉發貼文，也發表看法說：「聽起來不錯！」似乎是支持此說法。魯比奧出生於美國佛州邁阿密，父母則是古巴移民。

在馬杜羅被抓捕後，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）5日在其兄長、全國代表大會議長豪爾赫主持下，宣誓就任臨時總統。美國政府方面對此派出高層外交官員前往委國首都卡拉卡斯，由於美國駐卡拉卡斯大使館自2019年以來便關閉至今，預計官員將針對大使館重啟事宜進行評估。

