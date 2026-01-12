Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威 | 多國民眾上街聲援 洛杉磯示威者突遭大貨車衝撞 抗議者怒毆司機

即時國際
更新時間：13:01 2026-01-12 HKT
發佈時間：13:01 2026-01-12 HKT

伊朗示威浪潮擴大，造成逾500人喪命，逾萬人被捕；多國民眾舉行示威，聲援伊朗示威者。在美國加州洛杉磯西木區（Westwood）聯邦大樓附近，周日（11日）下午舉行聲援伊朗民眾的示威活動期間，一輛U-Haul貨車突然衝向人群，現場一度混亂，有示威者砸破車窗，要毆打司機。

空拍畫面顯示，大批群眾迅速包圍這輛貨車，部份示威者情緒激動，砸破車窗，緊張情勢隨之升溫。執法人員趕赴現場，合力將涉事男司機從車內拉出，並上銬帶走。

倫敦民眾聚集在首相官邸外聲援伊朗人民，揮舞1979年伊朗革命前舊國旗。法新社
巴黎逾2000人示威，聲援伊朗人民的抗議活動。美聯社
白宮附近的拉法葉公園有民眾參加集會，聲援伊朗抗議者。美聯社
伊斯坦堡一名臉上塗著伊朗國旗顏色的女子，聲援伊朗人民的抗議活動。美聯社
2人受輕傷 四周散落碎玻璃

當時有許多群眾聚集在此，表達對伊朗政權的不滿與抗議，一輛U-Haul貨車突然駛向集會人潮，情勢瞬間失控。在警方逮捕涉事駕駛的過程中，有些示威者試圖毆打他。

影像畫面可見，涉事貨車車身寫有許多政治性字眼，包括「不要沙阿（國王）、不要政權、美國不要重蹈1953年覆轍，以及不要教士統治」等內容，有些抗議者似乎撕掉了貼在車身上的幾張標語。

洛杉磯警方在現場控制情勢。警方證實，有2人受到輕傷，但拒絕就醫，也未呼叫救護車支援。

警方隨後下令驅散示威群眾，到下午5時左右，現場人數已大幅減少，只剩約100名抗議者。

混亂平息後，涉事貨車仍停放在現場，四周散落著碎玻璃、雜物，警方也在事發地點拉起封鎖線。

英法土耳其有數千民眾示威

在倫敦、巴黎與伊斯坦堡等地，亦有數千民眾聚集，聲援伊朗人民的抗議活動。

在倫敦，聲援民眾最初在伊朗大使館前聚集，後來移至英國首相官邸外面，隨著時間的推移，參與人數增加到數千人。

在巴黎，超過2000人揮舞著1979年伊朗革命之前的舊國旗，在示威現場高喊「拒絕恐怖分子的伊朗伊斯蘭共和國」。

在伊斯坦堡，群眾在綿綿細雨下，聲援伊朗人民的抗議活動。警方在伊朗領事館外設置封鎖線，阻止人群靠近使館。
 

