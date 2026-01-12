伊朗示威 | 多國民眾上街聲援 洛杉磯示威者突遭大貨車衝撞 抗議者怒毆司機
伊朗示威浪潮擴大，造成逾500人喪命，逾萬人被捕；多國民眾舉行示威，聲援伊朗示威者。在美國加州洛杉磯西木區（Westwood）聯邦大樓附近，周日（11日）下午舉行聲援伊朗民眾的示威活動期間，一輛U-Haul貨車突然衝向人群，現場一度混亂，有示威者砸破車窗，要毆打司機。
空拍畫面顯示，大批群眾迅速包圍這輛貨車，部份示威者情緒激動，砸破車窗，緊張情勢隨之升溫。執法人員趕赴現場，合力將涉事男司機從車內拉出，並上銬帶走。
2人受輕傷 四周散落碎玻璃
當時有許多群眾聚集在此，表達對伊朗政權的不滿與抗議，一輛U-Haul貨車突然駛向集會人潮，情勢瞬間失控。在警方逮捕涉事駕駛的過程中，有些示威者試圖毆打他。
影像畫面可見，涉事貨車車身寫有許多政治性字眼，包括「不要沙阿（國王）、不要政權、美國不要重蹈1953年覆轍，以及不要教士統治」等內容，有些抗議者似乎撕掉了貼在車身上的幾張標語。
洛杉磯警方在現場控制情勢。警方證實，有2人受到輕傷，但拒絕就醫，也未呼叫救護車支援。
警方隨後下令驅散示威群眾，到下午5時左右，現場人數已大幅減少，只剩約100名抗議者。
混亂平息後，涉事貨車仍停放在現場，四周散落著碎玻璃、雜物，警方也在事發地點拉起封鎖線。
英法土耳其有數千民眾示威
在倫敦、巴黎與伊斯坦堡等地，亦有數千民眾聚集，聲援伊朗人民的抗議活動。
在倫敦，聲援民眾最初在伊朗大使館前聚集，後來移至英國首相官邸外面，隨著時間的推移，參與人數增加到數千人。
在巴黎，超過2000人揮舞著1979年伊朗革命之前的舊國旗，在示威現場高喊「拒絕恐怖分子的伊朗伊斯蘭共和國」。
在伊斯坦堡，群眾在綿綿細雨下，聲援伊朗人民的抗議活動。警方在伊朗領事館外設置封鎖線，阻止人群靠近使館。
