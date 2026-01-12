Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普放話或動武奪格陵蘭 丹麥首相：面臨決定性時刻 絕不退讓

即時國際
更新時間：12:24 2026-01-12 HKT
發佈時間：12:24 2026-01-12 HKT

美國總統特朗普再度提及可能動用武力奪取格陵蘭後，令美國意圖強行接管格陵蘭的爭議進入白熱化階段。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）周日表明，丹麥與美國因格陵蘭引發的外交角力正面臨「決定性時刻」。她強調，丹麥準備好在必要時捍衛價值觀與國際法，絕不退讓。

在華府12日舉行聚焦全球爭奪關鍵原物料的會議之前，·弗雷澤里克森與丹麥其他政黨領袖辯論時表示：「格陵蘭問題已形成衝突，這是個決定性時刻。」她並指出，此事所牽涉的利害關係，已超越格陵蘭未來本身的問題，關乎西方聯盟的核心價值。

丹麥與北約數個歐洲成員國部隊去年9月在格陵蘭舉行軍事演習。美聯社
弗雷澤里克森強調要捍衛格陵蘭。美聯社
弗雷德里克森（左）在格陵蘭努克附近水域，與北極司令部指揮官安德森國防檢查船交談。路透社
弗雷德里克森（左）在格陵蘭努克附近水域，與北極司令部指揮官安德森國防檢查船交談。路透社

隨時準備捍衛丹麥價值

她在facebook發文說：「我們隨時準備好在必要時捍衛我們的價值，包括北極地區。我們相信國際法，也相信人民自決的權利。」

德國和瑞典表態支持丹麥，反對特朗普奪取這塊丹麥自治領土。

瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）譴責美國的「威脅性言論」。此前特朗普再度表示，無論對方是否喜歡，華府都「將對格陵蘭島採取行動」。

瑞典首相：強行接管將違國際法

克里斯特森在國防會議上表示：「瑞典、北歐國家、波羅的海國家以及數個歐洲大國，都與我們的丹麥朋友站在同一陣線。」該場會議也有負責北約組織事務的美軍將領出席。

克里斯特森表示，美國若接管礦產資源豐富的格陵蘭，「將違反國際法，且可能鼓動其他國家採取同樣的行動」。

德外長將晤魯比奧

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）在前往華府會晤美國國務卿魯比奧前，先赴冰島商討對策。他強調：「格陵蘭的未來必須由格陵蘭與丹麥人民決定。」針對特朗普聲稱的中俄威脅，瓦德富爾表示歐洲願意與美國共同尋求解決，但在北極的安全合作應是基於北約盟友之間，而非「相互針對」。

