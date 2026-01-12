Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

京都伏見稻荷大社竹林遭破壞 遊客刻字「到此一遊」 引發眾怒

日本京都知名觀光景點伏見稻荷大社周邊，近日驚傳竹林遭遊客以尖銳物品塗鴉破壞，至少數百棵竹子被刻字毀損，引發當地居民與地主強烈不滿。由於該區多屬私人土地，行政機關難以直接介入修復或砍伐，令竹林保護問題再度關注。

根據日媒報道，遭破壞的地點主要集中在通往伏見稻荷大社本殿的登山步道沿線。該步道不僅是京都府內知名健行路線之一，也連接熱門景點「千本鳥居」，長年吸引大量日本國內與海外遊客前往，人潮眾多。

塗鴉有中英韓日文

但近日竹幹上發現塗鴉，多疑似以金屬或石頭等堅硬物品刻畫而成，內容多為英文字母縮寫，也可見疑似紀錄到訪年份的公元數字。此外，刻字語言相當多樣，包含英文、韓文、中文，甚至也有日文塗鴉，顯示破壞行為並非單一族群所為。

家族世代擁有竹林土地的79歲地主中村晃，對此表達強烈憤怒。他指出，竹林周邊已設置圍籬，卻仍屢遭闖入破壞，認為是有人刻意進入塗鴉，並亂丟垃圾。他直言，若情況持續惡化，將向警方求助。

竹子恐因此枯死或倒塌

中村晃透露，相關破壞行為在新冠疫情趨緩，但數年前觀光人潮回流後，塗鴉開始明顯增加，擔心若破壞行為放任不管，不僅會引發模仿效應，受傷的竹子還可能因此枯死、倒塌，對遊客安全造成風險。

類似情況也出現在京都市右京區嵯峨嵐山著名景點「竹林小徑」。該地區被列為歷史風土特別保存區，市政府去年調查確認約350棵竹子遭塗鴉破壞，地方自治會已為防止倒塌而砍伐部分竹林。

