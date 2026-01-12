白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測

伊朗反政府示威浪潮持續擴大，傳死亡人數增至逾500人及逾萬人被捕，美國總統特朗普多次威脅軍事介入之際，白宮周日（11日）突然在社交平台X發布一則充滿動員意味的貼文，強調3件事：「天佑美軍、天佑美國，我們才正要開始」。與此同時，追蹤美軍動向的「薄餅指數」也一度異常飆升，引發外界高度關注華府是否將對伊朗有重大軍事行動。

白宮於美東時間11日下午4時50分（香港時間12日清晨4時50分）在X平台發布一則簡短卻有力的貼文，開頭寫道「我們有3件事要說」，緊接著以全大寫英文字母強調，「願上帝保佑我們的部隊、願上帝保佑美國，而我們才正要開始（AND WE ARE JUST GETTING STARTED）」。

配上「讓美國再次偉大」標語

這篇貼文不僅附上象徵美國精神的白頭海鵰表情符號，照片則是特朗普配上「讓美國再次偉大」的斗大標語，顯示一張特朗普日前出訪美軍基地的照片。照片中的特朗普情緒激昂、雙手緊握成拳，正對著官兵喊話，整篇貼文展現出強烈的動員氣勢，隨即在網上引發熱議。外界紛紛揣測這是否預示著美軍即將針對伊朗局勢展開行動。

在白宮發文的敏感時刻，專門追蹤國防部周邊餐飲流量的X帳號「五角大樓薄餅指數報告」（@PenPizzaReport）也同步發出報告指出，截至美東時間11日下午4時16分，五角大樓附近的多家薄餅店回報，店內顧客量與訂單流量明顯「高於平常水平」。

薄餅訂單量成潛在衝突指標

「薄餅指數」（Pizza Meter）一詞最早起源於1990年代初期，當時情報界觀察到，每當有重大國際危機發生、政府部門官員集體加班時，外送薄餅的訂單量就會激增。因此，薄餅訂單量的異常增加，往往被視為潛在軍事衝突或重大決策即將發生的非官方指標。

不過，根據「五角大樓披薩指數報告」在當日下午6時34分的最新更新顯示，平均客流量高於平均的薄餅店數量有所下降。

報告提到，「目前，五角大樓附近僅剩少數幾家薄餅店回報流量高於平均值」，甚至連周邊知名的餐酒館「弗雷迪海灘酒吧」（Freddies Beach Bar）也顯示流量低於平均。