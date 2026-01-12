Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測

即時國際
更新時間：10:59 2026-01-12 HKT
發佈時間：10:59 2026-01-12 HKT

伊朗反政府示威浪潮持續擴大，傳死亡人數增至逾500人及逾萬人被捕，美國總統特朗普多次威脅軍事介入之際，白宮周日（11日）突然在社交平台X發布一則充滿動員意味的貼文，強調3件事：「天佑美軍、天佑美國，我們才正要開始」。與此同時，追蹤美軍動向的「薄餅指數」也一度異常飆升，引發外界高度關注華府是否將對伊朗有重大軍事行動。

白宮於美東時間11日下午4時50分（香港時間12日清晨4時50分）在X平台發布一則簡短卻有力的貼文，開頭寫道「我們有3件事要說」，緊接著以全大寫英文字母強調，「願上帝保佑我們的部隊、願上帝保佑美國，而我們才正要開始（AND WE ARE JUST GETTING STARTED）」。

相關新聞：
伊朗示威｜增至538死逾萬人被捕 德黑蘭警告反擊以色列及美軍基地

白宮發布的特朗普照片，配上「讓美國再次偉大」的斗大標語。X@WhiteHouse
白宮發布的特朗普照片，配上「讓美國再次偉大」的斗大標語。X@WhiteHouse
五角大樓薄餅指數一度飆升。法新社
五角大樓薄餅指數一度飆升。法新社
特朗普多次威脅要向伊朗動武。美聯社
特朗普多次威脅要向伊朗動武。美聯社
五角大樓薄餅指數一度飆升。X@PenPizzaReport
五角大樓薄餅指數一度飆升。X@PenPizzaReport

配上「讓美國再次偉大」標語

這篇貼文不僅附上象徵美國精神的白頭海鵰表情符號，照片則是特朗普配上「讓美國再次偉大」的斗大標語，顯示一張特朗普日前出訪美軍基地的照片。照片中的特朗普情緒激昂、雙手緊握成拳，正對著官兵喊話，整篇貼文展現出強烈的動員氣勢，隨即在網上引發熱議。外界紛紛揣測這是否預示著美軍即將針對伊朗局勢展開行動。

在白宮發文的敏感時刻，專門追蹤國防部周邊餐飲流量的X帳號「五角大樓薄餅指數報告」（@PenPizzaReport）也同步發出報告指出，截至美東時間11日下午4時16分，五角大樓附近的多家薄餅店回報，店內顧客量與訂單流量明顯「高於平常水平」。

薄餅訂單量成潛在衝突指標

「薄餅指數」（Pizza Meter）一詞最早起源於1990年代初期，當時情報界觀察到，每當有重大國際危機發生、政府部門官員集體加班時，外送薄餅的訂單量就會激增。因此，薄餅訂單量的異常增加，往往被視為潛在軍事衝突或重大決策即將發生的非官方指標。

不過，根據「五角大樓披薩指數報告」在當日下午6時34分的最新更新顯示，平均客流量高於平均的薄餅店數量有所下降。

報告提到，「目前，五角大樓附近僅剩少數幾家薄餅店回報流量高於平均值」，甚至連周邊知名的餐酒館「弗雷迪海灘酒吧」（Freddies Beach Bar）也顯示流量低於平均。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
22小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
12小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
5小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
17小時前
美媒：聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查
美聯儲局主席證實遭刑事調查 涉總部大樓翻新工程 鮑威爾：特朗普找藉口施壓
即時國際
1小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
19小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
20小時前
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
政情
2小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
22小時前