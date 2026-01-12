法國阿爾卑斯山多宗雪崩 至少6名野外滑雪客喪命 　　

法國東南部阿爾卑斯山滑雪勝地薩瓦省發生多宗雪崩，造成至少6名滑雪人士死亡。

法國商業調頻電視台報道，薩瓦省境內的庫爾舍瓦勒和拉普拉涅2家滑雪場周日（11日）分別發生3宗雪崩，共導致3名滑雪者遇難。其中一名死者為50歲左右的英國人，被救援人員發現時已死於2.5米厚的積雪之下。

相關新聞：

意大利雪崩2死多傷 強風阻救援 荷首都機場數百航班取消

法國東南部發生至少6宗雪崩，救援人員到場搜救。法新社

法國東南部滑雪場過去周末雪崩頻生。法新社

法國氣象預報員先前曾警告稱，剛過去的周末雪崩風險較高。法新社

事發前一天，3名滑雪者在薩瓦省境內的非雪道區域滑雪時遭遇雪崩身亡。

儘管氣象部門發布雪崩高風險警報並警告不要進行野外滑雪，但這些死亡事件仍然發生。

50歲英滑雪客埋2.5米深雪下

根據普拉涅滑雪度假村發布的消息，周日發生的一宗事故中，約50歲的英國滑雪者在野外雪地滑行時被雪掩埋。

超過50名救援人員趕赴現場，經過近一個小時的搜尋，在2.5米深的積雪下找到了這名男子，但搶救無效身亡。

度假村還表示，救援隊在庫爾舍瓦勒找到了另一名被雪崩掩埋的滑雪者的遺體，但未提供更多細節。

至少發生6宗雪崩

此外，當地憲兵隊周日表示，一名32歲的野外滑雪者在阿爾卑斯山脈上薩瓦省瓦洛爾西訥遭遇雪崩身亡。

上周六，法國阿爾卑斯山脈發生2宗獨立的雪崩，造成3名野外滑雪者喪生。

法國氣象預報員先前曾警告稱，剛過去的周末雪崩風險較高。薩瓦省官員周日上午記錄到該省滑雪區至少發生6宗雪崩。