特朗普稱不會再有資金及石油流向古巴 古巴斥美國沒資格指手畫腳

美國總統特朗普週日表示，委內瑞拉的石油和資金將不再流向古巴，並建議這個共產主義國家與華府達成交易。古巴國家主席米格爾·迪亞斯-卡內爾則強硬回應，稱美國無權干涉古巴內政。

特朗普敦促古巴達成協議

委內瑞拉是古巴最大石油供應國，但自美國在1月拘捕委國總統馬杜羅後，對該國實施嚴格石油封鎖，再無原油運往古巴。特朗普在社交平台Truth Social寫道：「不會再有石油或資金流向古巴——零！我強烈建議他們趁還來得及時達成協議。」他指古巴多年來一直依賴委内瑞拉的大量石油和资金。

古巴國家主席迪亞斯卡內爾在X平台反駁，指古巴是一個自由獨立的主權國家，「那些把一切都當作生意、甚至以人命做交易的人，沒有資格對古巴指手畫腳」。迪亞斯卡內爾稱，古巴不接受任何人發號施令，古巴人民選擇了屬於自己的政治道路，有些人因此「氣急敗壞」、攻擊古巴。

迪亞斯卡內爾指，有些人將古巴經濟困境歸咎於革命，他們應感到羞愧。其實這些人知道，當前困境是美國60多年來對古巴實施極端封鎖和打壓的結果，而美國仍在變本加厲。迪亞斯卡內爾強調，古巴不會主動攻擊和威脅任何國家，但已準備好捍衛每一寸國土。

古巴主要依賴委內瑞拉供應原油和燃料，墨西哥則提供少量替代。去年委內瑞拉對古巴出口約26,500桶/日，約佔古巴石油缺口的一半。有哈瓦那居民表示，面對特朗普威脅，古巴不會退縮：「這完全嚇不到我，古巴人民已做好一切準備。」