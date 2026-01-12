Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國皮皮島附近快艇與漁船相撞 釀1死22傷 55人墮海互相抱緊求生

即時國際
更新時間：00:14 2026-01-12 HKT
發佈時間：00:14 2026-01-12 HKT

泰國南部發生嚴重海上事故。一艘載有遊客的高速快艇，周日早上在皮皮島（Phi Phi Islands）附近海域，與一艘漁船迎頭相撞，事故導致55人墮海，其中一名18歲俄羅斯女遊客死亡，另有22人受傷。

乘客墮海後緊抱家人免沉下

涉事快艇為「Korawich Marine 888」當時載有52名遊客及3名船員，在安達曼海靠近雞島（Koh Gai Island）附近水域航行期間，期間與一艘漁船相撞。由於撞擊力度猛烈，快艇船頭被撞毀，隨即翻側並下沉，船上所有人被拋落海中。

有目擊者形容現場一片混亂，有乘客尖叫並互相抓緊對方，有人緊抱家人及其他遊客以免沉下。

傷者中包括19名外國遊客及3名泰國船員，其中一人一度情況危殆，送往皮皮島醫院搶救，其餘傷者其後轉送布吉醫院接受治療。俄羅斯駐布吉總領事伊萬諾夫證實，一名18歲俄羅斯女公民在事故中死亡，當局正調查事件經過。

泰國官方表示，涉事漁船並無受損，亦未有造成漏油或環境污染。當局正調查事故原因，包括船速、能見度及航行安排。

皮皮島一帶屬泰國最繁忙的旅遊水域之一，旺季期間每日有大量快艇往返布吉、甲米及附近島嶼。

