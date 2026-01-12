Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德州犯罪學系大學生助警查舊檔 偵破34年前情殺懸案

即時國際
更新時間：00:03 2026-01-12 HKT
發佈時間：00:03 2026-01-12 HKT

美國一群犯罪學系的大學生與警方合作，翻查陳年舊檔案，成功找出關鍵線索，令德州1991年發生的一宗謀殺懸案，在塵封34年後告破。警方於上月拘捕一名63歲女子，控以一項謀殺罪。

死者遭棄屍荒野　案件膠著逾三載

案發於1991年，25歲死者岡薩雷斯（Cynthia Gonzalez）生前從事成人娛樂工作。她在9月17日離家會見「客戶」後失蹤，前夫隨即報警。數小時後，死者的汽車被發現遭遺棄，警方當時已懷疑她遭綁架。5日後，岡薩雷斯的遺體在約翰遜縣（Johnson County）一處私人物業被發現，屍體有多處槍傷並已開始腐爛。儘管當年警方掌握多條線索，卻一直未能鎖定疑兇，案件成為懸案（Cold Case）。

相關新聞：解碼追兇｜韓劇《Signal》 原型兇殺案告破 負責警：終卸下心頭大石

德州大學阿靈頓分校的犯罪學與刑事司法系學生。Arlington Police Department/Fb
德州大學阿靈頓分校的犯罪學與刑事司法系學生。Arlington Police Department/Fb

直至去年秋季學期，德州大學阿靈頓分校（UTA）犯罪學及刑事司法學系與當地警方展開合作，讓參與該項目的學生翻閲懸案文件。由於警方資源有限，並無全職負責懸案的小組，這些學生的介入成為破案關鍵。

梳理500份文件揭三角戀殺機

學生團隊在查閲近500份文件後，發現死者岡薩雷斯與現已63歲的疑犯帕金斯（Janie Perkins）曾是朋友，且有同一名交往對象。案發前數周，該名對象向帕金斯提出分手，稱想與岡薩雷斯在一起。

25歲死者岡薩雷斯（Cynthia Gonzalez）。 Arlington Police Department
25歲死者岡薩雷斯（Cynthia Gonzalez）。 Arlington Police Department

學生們發現，帕金斯當年沒有不在場證明，2次自願接受測謊均未通過。她甚至曾向探員直言，對岡薩雷斯的死感到高興，還承認曾動過殺機，考慮親手或找人殺死死者。儘管如此，當年她未被起訴。2024年曾有刑偵探員覆核案件，卻仍以「沒有新證據」為由暫緩結案。

死者女兒：震驚且感激

在學生們提示下，探員重新對比證人供詞與證據，發現有證人指帕金斯曾承認涉案並透露具體細節，供詞與證據吻合。警方相信帕金斯參與或協助綁架及謀殺死者，遂於11月6日在德州阿斯萊（Azle）將其拘捕，控以一項謀殺罪。

現已63歲的疑犯帕金斯（Janie Perkins）。 Arlington Police Department
現已63歲的疑犯帕金斯（Janie Perkins）。 Arlington Police Department

阿靈頓警察局長瓊斯（Al Jones）坦言，沒想過首次合作就能創造奇蹟，「猶如被閃電擊中般幸運」。死者女兒羅伯茨（Jessica Roberts）案發時年僅6歲，她在記者會上表示，對案件偵破感到震驚，並特別感謝這群大學生的付出，「我很感激這個計劃，也為這些學生感到驕傲」。目前，該批學生正協助覆核另外2宗懸案。

岡薩雷斯當年遺下年幼的女兒。 Arlington Police Department
岡薩雷斯當年遺下年幼的女兒。 Arlington Police Department

