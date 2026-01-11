Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜傳美軍出動聲波武器 委維安人員「頭痛到爆炸」口鼻吐血

即時國際
更新時間：20:14 2026-01-11 HKT
發佈時間：20:14 2026-01-11 HKT

 

美軍突擊委內瑞拉並抓走強人領袖馬杜羅（Nicolas Maduro），震撼全球。X平台流出一段維安人員的談話內容，提到1月3日美軍捉拿馬杜羅時，用到會發出強烈聲波的神秘武器，所有維安人員頓時感到頭腦要爆炸，還有人流鼻血、吐血。美媒引述消息人士稱，美軍確實擁有「定向能量武器」，但這可能是首次在實戰中使用。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）10日在X平台轉發美國廣播主持人內特（Mike Netter）的貼文，建議大家「停下手邊工作來讀一讀」。內特的貼文是一名馬杜羅（Nicolas Maduro）維安人員受訪的內容，但他並未說明對談2人的真實身分。

相關新聞：生擒馬杜羅｜子代父報平安：在獄中一切都好 委內瑞拉支持者集會高官缺席

裝備先進「每分鐘開300槍」

該名維安人員描述，3日美軍抓捕馬杜羅夫婦時，完全沒有任何徵兆，也沒有聽見任何聲音，突然間雷達系統毫無預警關閉，接着大量無人機盤旋上空，讓維安部隊「不知如何反應」。

之後有8架直升機抵達，約20名美軍從直升機下來，他們裝備非常先進，「不像我們之前對戰的任何敵人」。馬杜羅數百名維安人員毫無勝算，如遭大屠殺，「他們的射擊又快又準，感覺像每名士兵每分鐘能射300發子彈，我們什麼都做不了」。

相關新聞：生擒馬杜羅｜特朗普：將「接管」委內瑞拉數年 擬開採石油儲備購美貨

他還提到美軍使用類似聲波的武器，「突然間我感覺頭部要從裏面爆炸，我們都開始流鼻血，有些人還吐血，我們倒在地上，無法動彈」。

他說，美軍20人未折損一兵一卒就「殺了我們數百人」，「我們完全無法和他們的科技及武器抗衡」。他警告想和美軍對抗的人要三思，「他們根本不知道他們有多厲害，在我親眼目睹這一切後，我再也不想和他們正面交鋒，他們不是好惹的」。

目前無法證實這段談話的真實性，白宮也未進一步說明萊維特轉發貼文的用意。值得注意的是，委國日前稱約100人在美軍行動中喪生，與上述維安人員聲稱「數百人死亡」說法有出入。

定向能量武器或首次實戰中登場

《紐約郵報》引述前美國情報消息人士指出，多年來美國一直擁有能利用微波或雷射光束摧毀目標的定向能量武器（directed energy weapons），但3日在捉拿馬杜羅的行動中登場，可能是美軍首次在實戰中使用這類武器。該名消息人士稱，這類武器能引發出血、無法行動或功能障礙、疼痛及灼熱感等症狀；此外，數十年來美軍已發展出不同版本的定向能量武器。

