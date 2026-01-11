Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tiktok用戶突追捧iPhone 4要影相「顆粒感」 專家：舊機不宜連上網

即時國際
更新時間：19:27 2026-01-11 HKT
發佈時間：19:27 2026-01-11 HKT

近日TikTok掀起懷舊風潮，用戶紛紛追捧15年前面世的iPhone 4，搜索量暴增1000%，二手市場價格也水漲船高。不過，專家提醒「復古手機」暗藏風險，要小心使用限制。

iPhone 4於 2010 年推出，當時以Retina 顯示屏、玻璃機背及500萬像素相機震驚世人，如今人們再次想擁有它，竟是想當成「復古相機」來用。

「#digicam」標籤的相關影片在TikTok上有超過34.7萬條、Instagram有近70萬篇。與最新的iPhone 17系列4800萬像素AI 計算攝影相比，iPhone 4相對「落後」，Z 世代卻鍾情其「顆粒感、低動態範圍、粗糙對比」，復古感別有一番韻味。

不建議連線上網、登入帳號

不過，專家提醒，iPhone 4自2016年起已停止更新及安全修補，系統停留在iOS 7.1.2，無法運行新App。回收專家 Lee Elliott 亦指出，現代帳號登入多依賴雙重驗證及生物辨識，舊機完全無法應對，安全風險遠超想像。

專家建議舊手機不宜上網，最好手動駁線傳輸照片，不要用iCloud備份照片，甚至不應用舊機登入iCloud或任何個人Apple ID。

