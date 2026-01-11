美軍空襲敍利亞 90多枚精確彈藥轟伊斯蘭國目標

美國中央司令部宣布，美國及其盟友對敘利亞境內的伊斯蘭國（IS）目標發動了大規模空襲。中央司令部在一份聲明中表示，總統持朗普於周六下令發動了此次空襲，屬於「鷹眼打擊行動」的一部分，旨在報復伊斯蘭國於12月13日對駐敘利亞美軍發動的致命襲擊。



美國中央司令部表示：「我們的訊息依然強烈：如果你傷害我們的作戰人員，無論你如何試圖逃脫法律制裁，我們都會在世界任何地方找到你並擊斃你。」。

據CBS新聞報道，美國及其盟友出動20多架飛機，包括F-15E、A-10、AC-130J、MQ-9無人機以及約旦的F-16戰機，向35個以上的目標發射了90多枚精確導引武器。目前尚不清楚打擊的具體地點以及傷亡情況。

特朗普政府於去年12月首次宣布啟動「鷹眼打擊行動」，以回應一名伊斯蘭國槍手在敘利亞中部城市帕爾米拉，伏擊並殺害了2名美軍士兵和1名美國平民翻譯。赫格塞斯當時稱：「這並非戰爭的開始，而是復仇的宣言。」

在周六的最新空襲之前，美軍於12月20日至29日期間開展的「鷹眼打擊行動」中，已透過11次任務，擊斃或俘虜了近25名「伊斯蘭國」成員。