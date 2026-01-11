巴士活春宮｜英國男女疑「車震」被拍下 車身標語意外「好應景」

在英國倫敦，一對情侶被發現在一輛雙層巴士的上層「車震」，引發熱議。相關影片在網上曝光後，不少網友留意到巴士車身上的英文標語，竟出奇地「應景」。

根據英國《每日星報》（The Daily Star）報道，事發在去年12月29日，當時該輛巴士正行駛於西倫敦海耶斯 (Hayes) 的阿克斯橋路 (Uxbridge Road)。一名旁觀者用手機拍下了這對情侶公開親熱的影片，在約20秒的短片中，坐在紅色雙層巴士上層後座的情侶在大庭廣眾之下，女的在男的前方，雙方以可疑節奏前後擺動。

當地居民利亞·雷（Leah Ray） 說：「在公共場所也太瘋狂了。」阿米爾·布萊克（Amir Blake） 補充道：「簡直是禽獸。」喬迪（Jody）怒斥：「在公共巴士上，真噁心。」另一人則說：「去開房啦。」

倫敦交通局 (TfL) 的一位發言人表示正在調查社交媒體上流傳的一段涉及巴士上兩名乘客的影片，並與巴士營運商及倫敦警察廳合作。

倫敦警察廳一位發言人告訴《每日星報》：「警方於12月31日接獲一宗舉報，涉及一段在社交媒體流傳的影片，內容似乎顯示一宗作出有違公德的行為。事件相信發生於海耶斯的阿克斯橋路。」

影片網上曝光後，網友震驚表示「太瘋狂了」、「是跨年慶祝節目嗎？」、「真人表現嗎」。也有網友留意巴士車身上的英文標語「CAN YOU KEEP A SECRET？（你可以保密嗎？）」，笑言「真是應景」。