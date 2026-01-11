Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士活春宮｜英國男女疑「車震」被拍下 車身標語意外「好應景」

即時國際
更新時間：13:10 2026-01-11 HKT
發佈時間：13:10 2026-01-11 HKT

在英國倫敦，一對情侶被發現在一輛雙層巴士的上層「車震」，引發熱議。相關影片在網上曝光後，不少網友留意到巴士車身上的英文標語，竟出奇地「應景」。

根據英國《每日星報》（The Daily Star）報道，事發在去年12月29日，當時該輛巴士正行駛於西倫敦海耶斯 (Hayes) 的阿克斯橋路 (Uxbridge Road)。一名旁觀者用手機拍下了這對情侶公開親熱的影片，在約20秒的短片中，坐在紅色雙層巴士上層後座的情侶在大庭廣眾之下，女的在男的前方，雙方以可疑節奏前後擺動。

相關新聞：公園活春宮！6泰男深夜激情野戰 網民爆料：周末多達百人參與

當地居民利亞·雷（Leah Ray） 說：「在公共場所也太瘋狂了。」阿米爾·布萊克（Amir Blake） 補充道：「簡直是禽獸。」喬迪（Jody）怒斥：「在公共巴士上，真噁心。」另一人則說：「去開房啦。」

倫敦交通局 (TfL) 的一位發言人表示正在調查社交媒體上流傳的一段涉及巴士上兩名乘客的影片，並與巴士營運商及倫敦警察廳合作。

倫敦警察廳一位發言人告訴《每日星報》：「警方於12月31日接獲一宗舉報，涉及一段在社交媒體流傳的影片，內容似乎顯示一宗作出有違公德的行為。事件相信發生於海耶斯的阿克斯橋路。」

影片網上曝光後，網友震驚表示「太瘋狂了」、「是跨年慶祝節目嗎？」、「真人表現嗎」。也有網友留意巴士車身上的英文標語「CAN YOU KEEP A SECRET？（你可以保密嗎？）」，笑言「真是應景」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
00:57
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1命危 逾400人疏散
突發
6小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
19小時前
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
00:57
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
2小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
21小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
22小時前
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
19小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
23小時前