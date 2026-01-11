美軍再次空襲敘利亞 哈馬斯宣布將解散加沙政府機構

美軍對敘利亞境內極端組織「伊斯蘭國」目標發動空襲。這是自去年12月以來，美軍第二次對敘境內極端組織「伊斯蘭國」實施打擊行動。同日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯宣布，將解散管理加沙地帶事務的行政機構。

美軍中央司令部當地時間10日在社交媒體發文稱，美軍當天對極端組織「伊斯蘭國」在敘利亞境內的多個目標發動大規模空襲。

美軍聲明稱，空襲敘利亞是「鷹眼打擊行動」的一部分。「鷹眼打擊行動」是2025年12月19日美軍在敘利亞境內對極端組織「伊斯蘭國」發起的打擊行動。美方稱，這一行動是對2025年12月13日兩名美軍士兵和一名擔任翻譯的美國平民在敘中部遭襲死亡的回應。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯宣布，將解散管理加沙事務的行政機構，並將管理職責移交給獨立的技術官員委員會。哈馬斯政治局日前表示，已做好準備進入加沙停火協議第二階段，願意配合立即組建巴勒斯坦機構，全權管理加沙地帶的所有事務，同時將完全退出政府運作。