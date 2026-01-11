日揆研提前解散眾院 下月大選

日媒披露，日本首相高市早苗開始考慮本月稍後時間解散眾議院，可能於2月舉行大選，主因是把目前內閣的高支持率視為良機，認為必須提早爭取選民信任，穩住執政基礎。不過，目前自民黨整體支持率低迷，此舉也被視為存在不少風險。

視內閣高支持率為良機

《讀賣新聞》昨日報道，高市上周五開始考慮在本月23日召集的例行國會一開始即解散眾議院，眾院選舉可能於2月舉行。自民黨派系目前在眾議院擁有199個席位，與執政聯盟夥伴日本維新會合計233席，剛好為465席過半門檻的233席。參議院的席位總數有248席，自民黨與日本維新會目前合計119席，距離過半還差6席。

日媒報道，高市早苗擬提早於2月舉行大選。美聯社

若勝選進一步提升領導力

據報高市始終不滿意目前的國政狀況，希望尋求突破。以執政聯盟目前在國會兩院的勢力，即使積極推動擴大財政等重點政策，但遇到反對黨強烈反彈時，也難以施行大膽改革。

此外，高市認為，若能取得眾院選舉勝利，有望進一步提升領導力，創造有利與中國長期對話的環境。高市去年11月發表「台灣有事」的相關言論後，日本與中國的關係急速降溫。且高市也聽到「應該趁高支持率時爭取民意授權」的建議，因此更看重解散眾院的優點。

自民黨去年11月秘密進行的眾院選舉形勢調查，預測自民黨可單獨拿下逾260席。年初的相關調查則更為樂觀，進一步促使高市考量解散眾院。而南韓總統李在明與意大利總理梅洛尼將在本月先後訪日，這些「利好」消息也可能有助醞釀解散眾院。

高市早苗參加五國峰會。路透社

然而，《讀賣新聞》也列出在上述時間解散眾院的缺點，包括選舉結果難以預料。《讀賣新聞》上月一項全國民調顯示，內閣支持率高達73%，但自民黨支持率僅30%，後者還不及前任日揆石破茂執政時期自民黨在眾院選舉大敗時的水準。黨內依然有不少人擔心「內閣支持率未必能直接轉化為投票行為」。

眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力。《讀賣新聞》回顧，被高市作為施政方針借鏡的前首相安倍晉三，任內就曾兩度解散眾院。

對於高市討論在本月解散眾議院的報道，維新會聯合黨魁藤田文武昨日向媒體表示：「做好隨時能戰的準備是眾議員的宿命。」