Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CES 2026｜陪伴型機械人成焦點 「物理AI」變熱詞

即時國際
更新時間：08:51 2026-01-11 HKT
發佈時間：08:48 2026-01-11 HKT

2026年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）正在舉行。作為國際消費電子領域的「風向標」，CES歷來是觀察前沿技術走向的重要窗口。今年，一個新詞被頻頻提及——「物理人工智能（物理AI，Physical AI）」，其中陪伴型機械人更成為CES的焦點，主打靈巧、溫暖陪伴。

在展會一系列主題演講和行業討論中，「物理AI」成為出現頻率最高的關鍵詞之一。AI晶片巨頭Nvidia的行政總裁黃仁勳在主旨演講中17次提及這一概念。按照Nvidia的解釋，「物理AI」是指讓攝像頭、機械人和自動駕駛汽車等自主系統能夠在物理世界中完成感知、理解、推理，並執行或協調複雜動作。業界普遍認為，其核心並非停留在算法和算力層面，而是讓AI真正具備在現實世界中「看、想、動」的能力。換句話說，AI正在嵌入機械人、自動駕駛汽車、智能終端甚至工業設備之中，使「機械智能」不再只是提供訊息或建議，而是直接參與並改變現實環境。

相關新聞：CES 2026｜Lenovo捲軸螢幕概念Vs. ASUS雙芒設計回歸 多形態筆電新戰線

為阿茲海默症患者設計機械狗

這一趨勢在展會現場得到直觀呈現：智能機械人穩步穿行，自動駕駛概念車演示操控，智能家居終端精準執行指令，這些都構成了「物理AI」走進現實的生動注腳。

在海信展台，搭載新一代AI智能識別引擎的陪伴機械人Beta正持續「巡邏」，它不僅能在識別到闖入、異常軌跡等情況時立即向雲端發送預警訊號與實時畫面，更能陪貓逗狗、添趣解憂。

相關新聞：CES 2026｜LG、SwitchBot齊推家用機械人 視覺識別+理解指令主動執屋家務清零

陪伴型機械人成為今年CES的一大亮點，多項產品將陸續走入家庭，包括以陪伴阿茲海默症患者為出發點所設計的機械狗，預計今夏在美國交付首批產品。仿造拉布拉多幼犬打造、模樣討喜的機械狗Jennie，設計理念並非要取代真正的寵物，而是專為協助阿茲海默症患者所打造。這款機械狗，結合AI提升互動能力，已能理解英語等多種語言，在較為安靜的環境中呼喚它也會做出回應，並對人類動作產生反應。目前，一隻機械狗定價1500美元。

日製機械人能表達微妙情緒

日本機械人公司Yukai Engineering推出的迷你機械人Mirumi，以其可愛的外表和豐富的互動性，近期引起許多媒體和社群討論，並被看好成為下一個有可能引起「潮流現象」爆紅產品。Mirumi有毛絨絨的可愛外表，並能以手臂纏繞的方式固定在手袋或其他物品上。當有人觸摸它的頭或發出聲音時，它會透過內建感應械偵測，做出轉頭或向人望去的動作

製造公司指出，他們的特殊演算法能隨機化Mirumi反應，並表達興奮、害羞、猶豫等微妙的情緒。

南韓LG電子展示剛發表的智能家庭機械人CLOiD。這款機械人靠輪子在地面前進，且能連結各種智慧家電，包括冰箱、洗衣機，協助完成家務。CLOiD能撿起鑰匙、從烤箱中取出餐盤，甚至摺疊衣物，展現實際居家應用的能力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
18小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1受傷昏迷
突發
1小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
14小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
14小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
16小時前
「浪漫戰神」今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，為唐獻芳 (左) 贏馬補數。
霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
馬圈快訊
20小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇聞趣事
2小時前