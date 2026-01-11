CES 2026｜陪伴型機械人成焦點 「物理AI」變熱詞

2026年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）正在舉行。作為國際消費電子領域的「風向標」，CES歷來是觀察前沿技術走向的重要窗口。今年，一個新詞被頻頻提及——「物理人工智能（物理AI，Physical AI）」，其中陪伴型機械人更成為CES的焦點，主打靈巧、溫暖陪伴。

在展會一系列主題演講和行業討論中，「物理AI」成為出現頻率最高的關鍵詞之一。AI晶片巨頭Nvidia的行政總裁黃仁勳在主旨演講中17次提及這一概念。按照Nvidia的解釋，「物理AI」是指讓攝像頭、機械人和自動駕駛汽車等自主系統能夠在物理世界中完成感知、理解、推理，並執行或協調複雜動作。業界普遍認為，其核心並非停留在算法和算力層面，而是讓AI真正具備在現實世界中「看、想、動」的能力。換句話說，AI正在嵌入機械人、自動駕駛汽車、智能終端甚至工業設備之中，使「機械智能」不再只是提供訊息或建議，而是直接參與並改變現實環境。

為阿茲海默症患者設計機械狗

這一趨勢在展會現場得到直觀呈現：智能機械人穩步穿行，自動駕駛概念車演示操控，智能家居終端精準執行指令，這些都構成了「物理AI」走進現實的生動注腳。

在海信展台，搭載新一代AI智能識別引擎的陪伴機械人Beta正持續「巡邏」，它不僅能在識別到闖入、異常軌跡等情況時立即向雲端發送預警訊號與實時畫面，更能陪貓逗狗、添趣解憂。

陪伴型機械人成為今年CES的一大亮點，多項產品將陸續走入家庭，包括以陪伴阿茲海默症患者為出發點所設計的機械狗，預計今夏在美國交付首批產品。仿造拉布拉多幼犬打造、模樣討喜的機械狗Jennie，設計理念並非要取代真正的寵物，而是專為協助阿茲海默症患者所打造。這款機械狗，結合AI提升互動能力，已能理解英語等多種語言，在較為安靜的環境中呼喚它也會做出回應，並對人類動作產生反應。目前，一隻機械狗定價1500美元。

日製機械人能表達微妙情緒

日本機械人公司Yukai Engineering推出的迷你機械人Mirumi，以其可愛的外表和豐富的互動性，近期引起許多媒體和社群討論，並被看好成為下一個有可能引起「潮流現象」爆紅產品。Mirumi有毛絨絨的可愛外表，並能以手臂纏繞的方式固定在手袋或其他物品上。當有人觸摸它的頭或發出聲音時，它會透過內建感應械偵測，做出轉頭或向人望去的動作

製造公司指出，他們的特殊演算法能隨機化Mirumi反應，並表達興奮、害羞、猶豫等微妙的情緒。

南韓LG電子展示剛發表的智能家庭機械人CLOiD。這款機械人靠輪子在地面前進，且能連結各種智慧家電，包括冰箱、洗衣機，協助完成家務。CLOiD能撿起鑰匙、從烤箱中取出餐盤，甚至摺疊衣物，展現實際居家應用的能力。