特朗普簽署行政令 保護存放在美國賬戶中委內瑞拉石油收入免遭扣押

即時國際
更新時間：04:15 2026-01-11 HKT
發佈時間：04:15 2026-01-11 HKT

美國總統特朗普周五（9日）簽署一項行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收入，以免遭扣押或捲入司法程序。

新華社引述美國傳媒報道，白宮聲明稱，特朗普正在阻止委內瑞拉石油收入遭扣押，因為美國為確保委內瑞拉經濟和政治穩定而作出的關鍵努力，可能會被破壞，該行政令確保保留相關資金，用於推進美國對外政策目標。

按照該行政令的說法，扣押或司法程序威脅，全部或大部分來自於美國境外；由美國政府保管的委內瑞拉石油收入，不受私人債權人索賠。

特朗普周五在白宮與約20家石油企業高管會晤，要求他們向委內瑞拉投資1,000億美元以大幅增產石油，但未獲積極回應。多數油企未公開承諾迅速投資。特朗普稱，希望美國石油企業不要與委方交涉，而是直接與美國政府打交道。

