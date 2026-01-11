印尼暫封鎖馬斯克旗下AI聊天機械人Grok 涉生成色情內容

印尼政府周六宣布，暫時封鎖美國富商馬斯克（Elon Musk）旗下人工智能公司開發的聊天機械人Grok，因擔心人工智能生成色情內容，成為全球首個禁止民眾使用該AI工具的國家。

Grok被指生成色情內容

印尼通訊及數碼部長哈菲德（Meutya Hafid）指，未經同意製作的色情偽造視頻，嚴重侵犯了公民在數位空間的人權、尊嚴和安全。政府對此高度關注，並已傳召公司代表作出解釋。

近月來，歐洲及亞洲多國政府及監管機構亦對Grok涉及的性化內容作出譴責，部分地區已展開調查。xAI早前承認其安全防護機制出現漏洞，導致系統可生成不當影像，並於周四宣布，已限制影像生成及編輯功能僅供付費用戶使用，以修補相關問題。

路透社

馬斯克則在X平台發文表示，任何使用Grok製作非法內容的人，將承擔與上載非法內容相同的法律後果。xAI回覆路透社查詢時僅以「傳統媒體在說謊」作回應，而X方面暫未就事件置評。

印尼擁有全球最多穆斯林人口，當地法律嚴格禁止網上傳播被視為淫穢的內容。