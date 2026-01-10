網球巡迴賽打出新手水平 埃及外卡選手連發球都未識「震驚百萬人」

一場原本可能無人問津的普通網球賽在網上爆紅，原因是選手表現竟像首次踏上網球場般令人慘不忍睹！埃及裔21歲選手哈賈爾·阿卜杜勒卡德爾（Hajar Abdelkader）靠外卡參賽，以兩個0比6完敗給世界排名第1026位的德國選手洛雷娜·沙德爾（Lorena Schaedel），數以百萬計的觀眾被這場令人窒息的37分鐘比賽嚇呆。

在整場比賽中，阿卜杜勒卡德爾犯下20次雙誤（連續兩次發球失誤而輸掉1分）；她拿到3分，都是對手失誤送給她的。她顯然不熟網球，甚至連發球站位都不知道，球拍也握不好，常常無法將球打過網。

這場比賽1月7日在肯亞內羅畢紅土球場舉行，是國際網球聯合會女子世界巡迴賽W35級別入門賽事32強。賽後肯亞網球總會承認犯錯，坦言阿卜杜勒卡德爾根本不應該獲得出賽資格，表示將將確保這樣的極端罕見情況不會再次發生。

肯亞網球總會確認，阿卜杜勒卡德爾靠外卡身份參賽，並非通過資格賽或排名系統獲得參賽資格。她透過正式渠道申請外卡，由於另一名球員臨時退賽，而她是是唯一一位申請外卡的球員，她拿到了參賽資格。

根據資料有限的國際網球聯合會官網球員檔案，這場震驚世人的賽事是她首場職業比賽。她報稱14歲開始打網球，但很多人對此表示質疑。

埃及網球聯會和她劃清界線，表示她目前住在肯亞，不是埃及的註冊球員，也不在任何官方球員名單中。

網路評論員對這次事件反應不一，有人困惑，有人嘲諷，一些觀察家指出，阿卜杜勒卡德爾的機會是犧牲了真正職業球員的機會換來的。 ITF賽事是職業網球的最低級別，獲勝的沙德爾世界排名第1026位，但這仍是重要的職業賽事，可以爭奪重要的排名積分，內羅畢站冠軍獎金達2.5萬美元 （約19.5萬港元）。