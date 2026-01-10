英國考車牌｜港人路試被指「照片不似本人」遭拒考 師傅轟「侮辱」

一名在英國居住的香港人申先生（Yin Cheong William Shen，音譯）報名考車牌，等了8個月終於迎來在漢普郡（Hampshire）貝辛斯托克（Basingstoke）的路試，當天卻意外被拒考。申先生稱，考官檢查臨時車牌後，指他的樣貌與證件照片不符，直接取消了他的考試資格。陪同申先生的駕駛教練蘭伯特（Stephen Lambert）也感到震驚與意外。

港人在英國考車牌被指「照片不似本人」遭取消路試。 iStock示意圖

護照同一照片旅遊無障礙

這件事在去年11月發生。申先生說，他對此經歷感到極度困惑。他憶述當時將身份證件交給考官，對方突然面露驚訝之色說：「你的臉和你的證件不符。」之後考官決定終止考試，並逕自離開。

申先生對此感到不解，他強調：「我過去一直使用這張證件，從未遇到任何問題，特別是用它完成了理論考試。這張照片也與我護照上的一樣，我今年用它旅行時也完全沒有問題。」

官方機構撐考官堅持原判

事件發生後，英國的駕駛員與車輛標準局（Driver and Vehicle Standards Agency, DVSA）介入調查，但最終維持了考官的決定，不提供退款或免費重考的機會。DVSA致函申先生表示：「法律要求考生在考試開始時必須向考官出示合適的身份證明。如果考官對所提供的身份證明不完全滿意，他們必須拒絕進行考試。」該機構的強硬立場意味著申先生不僅損失了考試機會，還需自行承擔相關費用。

師傅斥「評外貌」算侮辱

申先生的駕駛教練蘭伯特說，教車28年，從未遇過這樣的情況。「我再次看了看駕照，舉到申先生的臉旁比對。我對考官說：『不，這是他的眼睛、他的耳朵、他的嘴巴。在我看來，這很像他本人。』」他認為，這已經不是申先生考車有沒有通過的問題，「他因為照片中的樣子被評判。這是一種侮辱。」