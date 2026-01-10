德國創意私房｜德男「白虎」涉網上誘騙兒少自殘自殺 被控雙重間接犯罪開審

一名21歲男子在德國漢堡受審，他被控多項網路罪行，包括透過互聯網誘騙11至15歲的兒童和青少年實施自殘行為，甚至令一名13歲男孩自殺。據指受害者來自德國、英國、加拿大和美國，但他的律師否認，稱指控毫無根據，純屬捏造。



被告沙赫里亞爾·J（Shahriar J），擁有德國和伊朗雙重國籍，去年夏天在漢堡父母家中被捕。

化名「白虎」的德伊雙籍男子被控透過互聯網誘騙青少年自殘自殺，案件於2026年1月9日開庭審理。 路透社

被告化名「白虎」（White Tiger），據信是名為「764」的國際網路犯罪團伙的重要成員。他被控對30多名兒童和青少年犯下204項罪行。漢堡檢察官稱，這些罪行發生在2021年至2023年。



美國聯邦調查局（FBI）形容「764」是一個國際兒童剝削集團和「虛無主義暴力極端分子網絡」，已逮捕了多人。

德國「白虎案」開庭審理，一名被告親屬在法庭外等候。 路透社

據信「白虎」透過社交媒體，令一些特別脆弱的兒童對其產生情感依賴，然後利用這些關係產出兒童色情物。德國媒體報道，他教唆一名13歲美國男孩自殺，另使一名14歲加拿大女孩試圖自殺。

檢察官以「間接犯罪」的罪名，指控他犯有1項謀殺罪和5項謀殺未遂罪。根據起訴書，為滿足被告的要求，受害兒童在直播聊天中對着鏡頭自殘或自慰，被告會錄下影片，威脅孩子們作出更嚴重的自殘行為，否則將影片公開。

由於部分指控罪行發生時，被本告人也仍是青少年，因此審判以非公開方式進行。辯護律師稱相關指控毫無根據且純屬捏造，又指檢方提出的「雙重間接犯罪」指控是「實驗性」論點。