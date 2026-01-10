Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國00後女導演金邊墮樓亡 2友人涉暴力致死遭拘

即時國際
更新時間：17:51 2026-01-10 HKT
發佈時間：17:51 2026-01-10 HKT

23歲中國籍女編導賴宇晴在柬埔寨金邊墜樓亡，柬埔寨警方經調查後拘留其2名友人，包括印度籍男子JATLA SIDDARTHA及中國籍女子LI FANG，他們涉嫌故意暴力致人死亡。

賴宇晴於去年12月30日凌晨0時30分，在金邊市一處民宅墮樓，隨即送院，延至今年1月2日下午5時許傷重不治。

據警方調查，事發民宅底層為房東自住，1樓及2樓為出租房。1樓租給上述被捕男女，2樓則由一名法國籍男子承租。

監控畫面顯示，12月29日晚上11時22分左右，一名法國籍男子回到住所打開院門時，死者正站在門外。隨後死者被帶入屋內並進入樓上居住區。至12月30日凌晨0時30分左右，監控記錄到樓上有人交談聲，其後死者從高處墮下，一名印度男子與中國女子隨即下樓查看並扶起傷者。

頭部與身體受嚴重撞擊

醫院出具的死亡證明顯示，死者因頭部與身體遭受嚴重撞擊而身亡。警方並在案發現場欄桿上提取到指紋痕跡，作為後續調查證據之一。

賴宇晴祖籍福建，生於天津，曾在紐約、洛杉磯和多倫多留學。她曾以導演、演員、音樂人的身份參與多部短片及長片的製作，如短片《愛是一本書》曾擔任2022世界民族電影節開幕影片，首部長片《潮汐低語》於入圍第30屆釜山國際電影節並舉行首映。

