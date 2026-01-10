特朗普要求設定信用卡利率上限10% 對沖基金大亨：一大錯誤

美國總統特朗普周五宣布，他將要求信用卡公司將信用卡的利率上限下調到10%，1月20日起生效，為期一年，但無透露具體細節。支持特朗普的對沖基金大亨艾克曼（Bill Ackman）則批評此舉將是「一大錯誤」。根據美國聯儲局數據，截至11月，信用卡帳戶的平均年利率為22.3%，高於2013年底的12.9%。

特朗普表示，不會再讓美國民眾任由信用卡公司「宰割」，批評這些公司的信用卡利率高達20%到30%，甚至更高水平，在前任總統拜登執政期間無人制止，強調民眾的生活負擔能力至關重要。

批評信用卡公司剝削

特朗普在其社交平台Truth Social發文表示：「身為美國總統的我要求設定為期1年的信用卡利率上限10%，從2026年1月20日起生效。請注意，我們將不再允許美國民眾被信用卡公司『剝削』，那些公司收取高達20%到30%的利率。」但他並未說明，此政策將如何執行生效。

目前尚不清楚總統在未經國會授權的情況下，能依據何種法源推動此類利率上限。

由佛蒙特州獨立派參議員桑德斯提出、密蘇里州共和黨參議員霍利共同連署的法案，主張對信用卡利率設定為期5年的10%上限；眾議院亦提出了類似法案。

負責監管信用卡業務的主要機構為消費者金融保護局，然而該機構正是本屆政府曾暗示「不應存在」並已大幅削減經費的部門。代理局長沃特則於周五提出該機構的經費申請。

兌現競選承諾

依據《軍事放款法》，針對現役軍人的多數貸款已有36%的利率上限，但金融業界長期以來強烈反對將類似限制擴大適用至一般民眾。

2024年競選期間，特朗普遍多次誓言一旦重返白宮，將解除美國人背負的高信用卡借貸利率負擔，但當時便引起不少質疑，因相關措施需國會立法通過。

財經大老：或導致取消發放信用卡

總統大選時力挺特普的對沖基金大亨艾克曼（Bill Ackman）在X平台發文指出，如果特朗普政府真的要求信用卡公司調降利率不得超過10%，會是一大錯誤。

艾克曼寫道：「無法收取足夠利率收入來彌補損失並賺取適當利潤，信用卡公司將取消發放給數百萬名消費者的信用卡，而這些消費者就要向高利貸業者借貸，利率和條件都將遠遠超過他們先前所付的代價。」