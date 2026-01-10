Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海南島起飛 南韓廉航乘客「尿袋」起火 降落後8人送院

飛機航班又傳出行動電源起火釀災，南韓廉航德威航空一架客機，周六（10日）凌晨2時10分許從中國海南島三亞起飛前往忠清北道清州，詎料在飛行途中，一名乘客放在隨身行李內的「尿袋」8突然起火，陣陣濃煙瀰漫客艙，降落後有8人送院。

客艙濃煙瀰漫 機組人員泡水撲火

據《韓聯社》報道，出事的德威航空TW634航班，載有6名機組人員和32名旅客。有乘客的「尿袋」起火後，機組人員立即將其泡在水內，班機於周六早上6時37分抵達清州國際機場，比原定時間早了40分鐘左右。

德威航空證實，正在與相關部門合作調查，釐清具體情況。德威航空FB
飛機降落後有5名乘客、3名機組人員因吸入煙霧不適送院，其餘旅客安然無恙。

南韓國土交通部介入調查

南韓國土交通部已展開調查，將進一步確認起火的充電器規格是否符合搭機規定。

德威航空證實，正在與相關部門合作調查，釐清具體情況。

