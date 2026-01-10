胸前別Happy Trump徽章 特朗普自稱從沒快樂過 又證實沒用減肥藥

美國總統特朗普周五（9日）在一場白宮會議上，被發現西裝上多了一枚「快樂特朗普」（Happy Trump）卡通別針。他對此開玩笑說，自己「從來都沒有快樂過」，表明要直到美國再次偉大才會滿足。另外，特朗普證實他從未用過Wegovy與Ozempic之類的GLP-1類的減肥針，但自嘲「也許該用」。

在一場於白宮東廂與石油公司高層討論未來美國如何掌控委內瑞拉能源產業的活動中，特朗普被傳媒發現在自己的西裝翻領上，別上一個迷你版的自己，就位於他和其他歷任總統傳統上都會佩戴的美國國旗小別針下方。

特朗普在西裝翻領上別「快樂特朗普」卡通別針。美聯社

去年11月6日，特朗普在白宮橢圓形辦公室宣布與大藥廠就減肥藥降價達成協議時，曾問商務部長盧特尼克（後排右一）是否用過這些藥。美聯社

特朗普踼爆白宮通訊主任張振熙有用減肥藥。路透社

自言要美國再次偉大才會滿足

一名記者問及這個飾品時，特朗普回答說：「這是別人給我的。你知道這是什麼嗎？這叫『快樂特朗普』。」

他接著說，「我從來都不快樂、從來都不滿足」，並一邊抓著翻領低頭看著別針，然後帶著一抹俏皮的微笑望向記者們說：「在我們讓美國再次偉大之前，我永遠不會滿足，但我告訴你，我們已經非常接近了。這就叫『快樂特朗普』。」

卡通形象別針矚目

這個別針的圖案是特朗普的卡通形象，有著一個不成比例的大頭和張開嘴的表情。一些網民立刻表示，這看起來像是總統的「搖頭娃娃」版本。特朗普並未透露是誰送他這個別針。

網上搜尋顯示，一款設計似乎相同的特朗普別針正在亞馬遜（Amazon）上出售，與一款美國地圖輪廓疊加國旗的別針組合售價為9.99美元（近78港元）。

另外，特朗普經常公開碎念友人與幕僚使用「減肥藥」，但卻從未回應他自己是否用過。本周三（7日），特普在白宮接受《紐約時報》專訪時終於打破沉默，證實他從未用過Wegovy與Ozempic之類的GLP-1類的減肥藥，但「也許我該用」。

踢爆幕僚用減肥藥

特朗普在首度執政時的2020年體重為244磅，儘管他身高達6呎3吋，此等體重數字仍屬於肥胖；2025年4月最近一次總統體檢顯示，他的體重雖降至224磅，但身體質量指數（BMI）數值超過27，仍落在肥胖範圍。

特朗普政府去年11月宣布，已與大藥廠達成協議，若干熱門減肥藥的價格將大幅下降。儘管用藥情況實屬個人隱私，但特朗普當時在白宮橢圓形辦公室大讚該協議，竟詢問身邊若干「重量級」幕僚是否用過這些藥，包括商務部長盧特尼克、聯邦醫療服務中心（CMS）負責人奧茲，以及華裔的白宮通訊主任張振熙，都被點名。特朗普接著踢爆張振熙有用減肥藥。