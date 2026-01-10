澳洲山火 | 維多利亞逾130建築物燒毀 3人失蹤4萬戶停電 全州進災難狀態

澳洲維多利亞州多處發生山火，燒毀超過130棟建築物，約4萬戶居民停電，數千名消防員正努力撲救。州長艾倫宣布，全州進入災難狀態，授權消防部門實施強制撤離及交通管制等緊急措施，以應對持續蔓延的山火。

受極端高溫影響，維多利亞州當地周五一度出現60多個火頭，至周六上午，仍有30處大火未撲熄，多個城鎮仍面臨大火威脅。中部朗伍德鎮附近的山火燒毀多間房屋，造成3人失蹤，包括一名兒童。

數千消防員撲救

數千名消防員繼續撲火，當局已要求數以千計居民緊急疏散，又敦促民眾密切關注官方最新訊息。

維多利亞州本周被熱浪籠罩，氣溫飆升至攝氏40度以上，熱風助長自2019至2020年「黑色夏季」山火以來最危險的火災天氣。

毀逾30萬公頃叢林

叢林大火已席捲逾30萬公頃（逾74萬英畝）的灌木叢林。消防隊已開始統計損失，初步報告指出，距離州府墨爾本約2小時車程的小鎮魯菲，至少有20棟房屋被毀。

當局表示，其中一場最大火災發生在墨爾本以北約112公里的朗伍德鎮附近，燒毀了13萬公頃（32萬英畝）的灌木林，摧毀了30座建築物、葡萄園和農地。火災附近的數十個社區已被疏散，州內許多公園和露營地已關閉。

數百隻幼蝙蝠死亡

當地一個野生動物團體表示，隨著南澳州內氣溫驟降，數百隻幼蝙蝠死亡。

「黑色夏季」山火於2019年底至2020年初席捲澳洲東岸，燒毀數百萬公頃土地，摧毀數千戶住宅，造成33人死亡，並令城市籠罩有毒煙霧。

極端天氣肇禍

研究人員發現，自1910年以來，澳洲氣候平均升溫了1.51攝氏度，導致陸地和海洋極端天氣模式日益頻繁。

澳洲仍是全球最大的天然氣和煤炭生產與出口國之一，這兩種主要化石燃料被指責為全球暖化的元兇。

