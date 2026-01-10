凱特44歲生日發布影片 回顧抗癌2年心路歷程 強調大自然療癒力量

英國凱特王妃周五（9日）迎來44歲生日，她在社交網站Instagram及X平台發布近2分鐘的影片，分享在抗癌2年期間，如何從大自然中獲得療癒力量，讓她滿懷感恩，重新理解活著旳意義。

這段影片是凱特一年來分享《Mother Nature》（大自然母親）影片系列的最終篇《冬天》，由英國影像創作者威爾沃爾（Will Warr）製作，拍攝於清晨的伯克郡鄉間，靠近凱特位於溫莎的住所，片中穿插多幕自然景觀，凱特也入鏡。

親念旁白 提到恐懼與淚水

凱特親念旁白，回顧自己近2年的心路歷程，提到恐懼、眼淚與修復的過程。她說：「即使在最寒冷、最黑暗的季節，冬天也能帶給我們寧靜、耐心與安靜的思考。」她形容，當溪流放慢腳步，人們就能看見自己的倒影，「去發現內心最深處的自己」，也在萬物的脈動低語中，重新與生命同頻。

她接著說：「我不禁反思自己有多感激，因為我們體內的河流重新順暢流動，恐懼被沖刷、被潔淨，學會與眼淚和解，並重新發現活著的意義。」她也形容，大自然是安靜的老師、溫柔的聲音，在記憶中引導人們走向療癒。

強調從大自然身上學習

影片同步搭配她寫的說明文字，寫道：「《大自然母親》系列是一段極為私人的創作反思，記錄大自然如何幫助我療癒。但這同時也是一個關於自然與創作，如何在集體療癒過程中發揮力量的故事。」

她也強調，從大自然身上學習，讓我們知道該往哪個方向努力，去打造一個更快樂、更健康的世界。

肯辛頓宮表示，整個《大自然母親》系列影片以四季為主軸，每季發布一段影片，象徵時間的推移，呈現人生歷程中的美好與艱辛，也展現大自然如何陪伴人們成長。首段《春天》篇章，就是在去年心理健康宣導周期間推出。

前年確診癌症 接受化療

凱特於2024年1月接受重大腹部手術，隨後確診癌症，並接受預防性化療。同年3月她透過影片，公開說明病情，9月宣布完成治療，但也提醒外界，回歸王室公務將是緩慢的過程。

去年1月，她證實病情已進入緩解期，同時要求公眾持續給予理解與空間。

