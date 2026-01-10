特朗普再揚言對格陵蘭採取行動 表明不能讓俄羅斯或中國佔領 　　

美國總統特朗普周五（9日）再次揚言要對格陵蘭採取行動，「不管他們喜不喜歡」，還說如果不這麼做，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭，指美國不會讓中、俄成為其鄰居。他並指出，中國和俄羅斯的軍艦出現在格陵蘭周邊。丹麥首相弗雷德里克森則警告，入侵格陵蘭將終結「一切」，也就是北約及二戰後的安全架構。

丹麥警告破壞安全架構

特朗普當天下午在白宮與大型石油企業高管開會時重申，美國需要得到格陵蘭島；而現階段他尚未考慮「購買」格陵蘭島的資金問題，他希望以「容易的方式」達成交易，但如果不行，就會以「強硬的方式」達成，暗示動用武力。

相關新聞：

傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢 每人最多10萬美元換加入美國

特朗普再次揚言要對格陵蘭採取行動。美聯社

特朗普指中俄船艦在格陵蘭周邊出現。美聯社

格陵蘭島成為特朗普爭奪目標。美聯社

特朗普覬覦格陵蘭，和丹麥發生外交風波。路透社

美國上周發動軍事行動拘捕委內瑞拉領導人馬杜羅，引發丹麥擔憂作為丹麥自治領地的格陵蘭可能會面臨類似處境。特朗普先前多次表達希望接管格陵蘭，近期受訪時再度重申立場。

美政府正討論各種選項

白宮表明，若美國取得格陵蘭控制權，在北極地區就有更大的掌控力，確保中、俄無法持續在該地區進行侵擾行為；為此，特朗普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。

特朗普周五下午在白宮被媒體問及此事時表示，他現在還不會談論要給格陵蘭多少錢的問題，但強調，「目前我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們喜不喜歡。如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為鄰居。」

特朗普表示，他願意談成協議，用比較簡單或友善的方式達成目的，但若不能用容易的方式來做，「我們就會用困難的方式」。

魯比奧下周晤丹麥外相

他也不忘說，自己很喜歡丹麥。他說：「我得告訴你，我也是丹麥的粉絲。你知道，他們對我一直很好。但你知道，500年前他們有船停靠那裡，並不代表他們擁有該片土地。」國務卿魯比奧預計下周會見丹麥外相及格陵蘭代表。

外媒報道，格陵蘭位處俄羅斯和美國之間導彈最短飛行路線上，華府已在當地設有軍事基地。隨著極地冰層融化，新航道得以開闢，蘊藏尚未開採稀土資源的格陵蘭可能發揮重要作用。

中俄船艦被指出現周邊

對於美國「擁有」格陵蘭的重要性，特朗普表示，「當我們擁有它時，我們就會保衛它」。他還說，自己喜歡中國也喜歡俄羅斯，和中、俄領導人都處得很好，但不希望這兩國在格陵蘭成為美國的鄰居。他指出，目前格陵蘭周邊有俄羅斯、中國的軍艦，還有俄羅斯潛艇。

美媒日前報道，根據美國國土安全部2025年11月公布的報告，2025年在阿拉斯加附近北極水域活動的中國軍用和科學研究船隻數量創下前所未有記錄。另外，中俄軍事合作在北極及其周邊空域持續加深，這種合作不僅增強中國打擊北美的能力，還增加了聯合攻擊的可能性。