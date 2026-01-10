俄烏戰爭 | 俄動用「榛樹」導彈 打擊烏克蘭能源設施

俄羅斯軍方昨日稱，俄軍向烏克蘭境內目標發射中程高超音速導彈「榛樹」，說這是對烏克蘭能源設施及無人機製造基地發動的大規模夜間打擊行動之一。

俄國防部說，這次打擊是為了報復烏克蘭去年12月底企圖以無人機攻擊總統普京的其中一處官邸。基輔已否認試圖攻擊位於俄國諾夫哥羅德州的普京官邸。

烏克蘭外交部長瑟比加說，俄方動用「榛樹」打擊烏克蘭利沃夫地區，打擊地點「靠近歐盟和北約邊界，對歐洲大陸安全造成嚴重威脅」，也是對美國和歐洲的「考驗」。

烏克蘭利沃夫市市長薩多維9日表示，當天俄羅斯武裝力量利用「榛樹」導彈對該市的一處重要基礎設施進行了攻擊，設施的損毀程度是可怕的，不過沒有造成人員死亡。

薩多維稱，俄方發射的「榛樹」導彈並未攜帶彈頭，否則後果將更為嚴重。他還稱，烏方雷達並未發現來襲的「榛樹」導彈。一般情況下，如果發現導彈襲擊風險，當地居民擁有將近半小時的時間進行躲避，但面對「榛樹」導彈，反應時間不足十分鐘。

薩多維表示，烏方目前未必擁有摧毀「榛樹」導彈的技術。

「榛樹」是俄羅斯研製的新型高超音速中程彈道導彈，可攜帶核彈頭，能以10馬赫的速度攻擊目標。俄羅斯總統普京曾稱，「目前尚無法攔截這種導彈」。