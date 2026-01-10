Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭 | 俄動用「榛樹」導彈 打擊烏克蘭能源設施

即時國際
更新時間：09:15 2026-01-10 HKT
發佈時間：09:15 2026-01-10 HKT

俄羅斯軍方昨日稱，俄軍向烏克蘭境內目標發射中程高超音速導彈「榛樹」，說這是對烏克蘭能源設施及無人機製造基地發動的大規模夜間打擊行動之一。

俄國防部說，這次打擊是為了報復烏克蘭去年12月底企圖以無人機攻擊總統普京的其中一處官邸。基輔已否認試圖攻擊位於俄國諾夫哥羅德州的普京官邸。

相關新聞：俄烏戰爭 | 烏指俄導彈襲哈爾科夫釀2死25傷 莫斯科否認攻擊

烏克蘭外交部長瑟比加說，俄方動用「榛樹」打擊烏克蘭利沃夫地區，打擊地點「靠近歐盟和北約邊界，對歐洲大陸安全造成嚴重威脅」，也是對美國和歐洲的「考驗」。 

烏克蘭利沃夫市市長薩多維9日表示，當天俄羅斯武裝力量利用「榛樹」導彈對該市的一處重要基礎設施進行了攻擊，設施的損毀程度是可怕的，不過沒有造成人員死亡。

薩多維稱，俄方發射的「榛樹」導彈並未攜帶彈頭，否則後果將更為嚴重。他還稱，烏方雷達並未發現來襲的「榛樹」導彈。一般情況下，如果發現導彈襲擊風險，當地居民擁有將近半小時的時間進行躲避，但面對「榛樹」導彈，反應時間不足十分鐘。

薩多維表示，烏方目前未必擁有摧毀「榛樹」導彈的技術。

「榛樹」是俄羅斯研製的新型高超音速中程彈道導彈，可攜帶核彈頭，能以10馬赫的速度攻擊目標。俄羅斯總統普京曾稱，「目前尚無法攔截這種導彈」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
13小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
10小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
20小時前
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
14小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
15小時前
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
影視圈
15小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
18小時前
港鐵老翁爭位施襲｜據悉老翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
01:41
港鐵老翁爭位施襲｜72歲翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
突發
15小時前
特朗普關稅｜美最高法院完成周五披露意見工作 無公布「對等關稅」裁判結果
01:29
特朗普關稅｜美最高法院周五無公布判決 白宮：一旦敗訴有方案續施關稅
即時國際
8小時前